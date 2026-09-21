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Tokom pretresa sobe u crnogorskom zatvoru Spuž, u kojoj boravi pritvorenik Mario Milošević sa još jednom osobom, pronađeno je više od 100 tableta, među kojima nekoliko vrsta steroida, špricevi, kao i tamnozelena materija za koju se sumnja da je marihuana.

Kako je Pobjedi nezvanično saopšteno iz policije, nedozvoljene stvari upućene su u Forenzički centar na veštačenje.

Mario Milošević Foto: Uprava policije

Pretres ćelije Miloševića obavljen je u petak nakon incidenta koji je inicirao ovaj pritvorenik, a što, kako tvrde izvori iz istrage, potvrđuju i snimci sa video-nadzora, na kojima se vidi da je udario pritvorenika Radoslava Gila Stanišića, kao i Igora Božovića, koji se isprečio između njih dvojice kako bi sprečio dalji sukob.

Inače, sva trojica aktera tuče u Spužu označena su kao pripadnici kavačkog klana.

Radoslav Gile Stanišić Foto: Printscreen

Kako je saopšteno iz bezbednosnog sektora, Milošević je više od dve godine pod posebnim merama nadzora iz bezbednosnih razloga i isključivo šefovi smena su imali ključ od njegove ćelije. Pojašnjeno je da su šefovi smena bili zaduženi za otvaranje njegove sobe i prilikom svakog izlaska iz ćelije, bilo za posetu, šetnju ili druge aktivnosti, da ga prate.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija donela je odluku da Miloševića i Zorana Kažića pošalje u kazneničke ćelije zbog incidenta za vreme posete.

Nezvanično je saopšteno da je Milošević nasrnuo na Stanišića, a onda se umešao Božović kako bi sprečio sukob, a zatim je i Kažić udario Stanišića. Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sprečili su dalji sukob i razdvojili ih.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavestila Upravu policije, ali se povodom sukoba u prostoriji za posete nisu oglašavali.

Inače, Mario Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, ranjavanje novinarke Olivere Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora za ubistvo Radomira Đuričkovića.

Zoran Kažić se tereti da je deo kriminalne organizacije odgovorne za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine, Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Igoru Božoviću u junu je Apelacioni sud potvrdio 13 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Igor Božović Foto: Prinstcreen