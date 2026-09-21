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Šestoro maloletne dece i njihova majka povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, pola sata posle ponoći, na putu između Alibunara i Seluša!

Kako su saopštili iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću je otac povređene dece, odnosno suprug povređene žene, koji je u trenutku nesreće bio pijan.

- Obaveštava se javnost da je dana 20. septembra, oko 00.30 časova, na Državnom putu II B reda broj 310, između naseljenih mesta Alibunar i Seleuš, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno više lica. Do nezgode je došlo kada je osumnjičeni S.Š. (43) iz Ilandže, upravljajući vozilom marke „opel astra“, u kojem se nalazilo njegovo šestoro maloletne dece i supruga, usled prisustva alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,70 promila i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletelo sa kolovoza i prevrnulo se - piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

U saobraćajnoj nesreći, kako dodaju u saopštenju, povređeno je sedam lica, od kojih su kod pet lica konstatovane lake telesne povrede, dok su kod dva maloletna lica konstatovane teške telesne povrede opasne po život.