ŠESTORO DECE I MAJKA POVREĐENI U NESREĆI KDO ALIBUNARA: Saobraćajku izazvao pijani otac, dvoje mališana se bori za život!
- Tužilaštvo navodi da je vozilom upravljao otac dece, S.Š. (43), sa 1,70 promila alkohola i neprilagođenom brzinom.
- Vozaču je određeno zadržavanje do 48 časova.
Šestoro maloletne dece i njihova majka povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, pola sata posle ponoći, na putu između Alibunara i Seluša!
Kako su saopštili iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću je otac povređene dece, odnosno suprug povređene žene, koji je u trenutku nesreće bio pijan.
- Obaveštava se javnost da je dana 20. septembra, oko 00.30 časova, na Državnom putu II B reda broj 310, između naseljenih mesta Alibunar i Seleuš, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno više lica. Do nezgode je došlo kada je osumnjičeni S.Š. (43) iz Ilandže, upravljajući vozilom marke „opel astra“, u kojem se nalazilo njegovo šestoro maloletne dece i supruga, usled prisustva alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,70 promila i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je vozilo sletelo sa kolovoza i prevrnulo se - piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.
U saobraćajnoj nesreći, kako dodaju u saopštenju, povređeno je sedam lica, od kojih su kod pet lica konstatovane lake telesne povrede, dok su kod dva maloletna lica konstatovane teške telesne povrede opasne po život.
Po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sumnjičenom S.Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom vremenu će biti sproveden nadležnom javnom tužiocu radi saslušanja.