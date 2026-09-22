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Mario Milošević, pripadnik kavačkog klana, koji je osuđen na 30 godina zatvora pred sudom u Crnoj Gori zbog ubistva Radomira Đuričkovića, dok je optužen i u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, ranjavanje novinarke Olivere Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, našao se u žiži javnosti zbog tuče koju je u petak izazvao u zatvoru Spuž, kada je udario dvojciu pripadnika, takođe kavačkog klana, Radoslava Gila Stanišića i Igora Božovića.

Mario Milošević Foto: Vijesti

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Ovo nije prvi put da Milošević poteže pesnicu na druge pritvorenike u zatvoru, a zbog sličnog incidenta bio je "na udaru" i 2019. godine kada je u zatvoru u Prištini pretukao pritvorenika Miću Uroševića, zvanog Mića Četnik, iz Aleksinca.

Podsetimo, Podgoričanin i Aleksičanin su se te godine našli iza rešetaka u Prištini. Prvi je bio uhapšen na Kosovu po poternici koju je za njim raspisala Crna Gora, a drugi je bio uhapšen posle ubistva u Kosvoskoj Motrovici, posle čega se ispostavilo da je i on na poternici zbog ubistva koje je prethodno počinio u Aleksincu.

- Incident u zatvoru se dogodio u sobi za rekreaciju, u kojoj je Milošević napao Uroševića. Zadao mu je više udaraca i naneo mu teške povrede, zbog čega je protiv njega pokrenuta istraga - potvrdili su medijima te godine iz tužilaštva u Prištini. O tome koliko su Uroševićeve povrede bile ozbiljne, svedoči to što se na suđenju pojavio na štakama.

Mića Urošević Foto: M.M.

- Urošević je u toku "slobodnog vremena" dobio brutalne batine od "kavačanina" dok su igrali šah. Urošević i Milošević nisu otkrili koji je razlog njihove tuče, ali je deblji kraj izvukao Mića Četnik - pisali su tada mediji.

Mariju Miloševiću, kako su tada pisali mediji, to nije bio prvi incident otkako je u pritvoru u Prištini. U novembru 2018. godine, kako se sumnjalo, on je pokušao da pobegne.

- Istraga je pokrenuta zbog sumnje da je dao novac zatvorskom stražaru da mu dostavi dva mobilna telefona i pomogne mu da neopaženo pobegne iz zatvora - preneli su mediji.

U međuvremenu Mario Milošević je izručen Crnoj Gori, gde je i osuđen za teško krivično delo, a optužen za još nekoliko teških krivičnih dela.

Zatvor u Spužu Foto: Youtube/RTCG

Mića Urošević iz Aleksinca, s druge strane, bio je uhapšen krajem decembra 2017. godine. U trenutku kada je uhapšen, za njim je na snazi bila poternica Srbije zbog toga što je osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo Aleksandra Jocića (29) iz Aleksinca.

- On je u bekstvu bio od januara 2014. Otkriven je i uhapšen tek pošto je na Kosovu i Metohiji, u vreme dok se skrivao, priveden zbog sumnje da je ubio Dejana Stevića (40), zvanog Deki Bosanac, iz Kruševca - podseća izvor.