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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv korupcije, zajedno sa pripadnicima Sektora poreske policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,uhapsili su M. N. (46) i A. M. (46) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja i pranje novca u saizvršilaštvu.

Takođe, istom krivičnom prijavom u redovnom postupku biće obuhvaćeni B. T. (48) i N. K. (45), kao i N. K. (33) koji se nalazi u pritvoru, dok za dve osobe policija intenzivno traga.

Kako se sumnja, B. T., N. K. (45) i još dve osobe za kojima se traga su od 20. decembra 2024. do 22. jula 2025. godine preko svojih privrednih društava ispostavili fiktivne fakture privrednom društvu čija su odgovorna lica M. N. i A. M. u ukupnom iznosu od 29.000.000 dinara, na osnovu kojih je izvršeno plaćanje.

Potom je novac dalje uplaćivan na lični račun N. K. (33) faktičkog vlasnika privrednih društava koja su izdavala fiktivne fakture, koji je, kako se sumnja, dalje podizao novac izbegavajući plaćanje poreza na dodatnu vrednost i poreza na dobit, čime je oštetio budžet Republike Srbije u iznosu od 9.000.000 dinara i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičenima M. N. i A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.