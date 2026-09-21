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Mladić (27) iz Jagodine, koji je upravljao teretnim vozilom, uhapšen je zbog sumnje da je danas izazvao tešku saobraćajnu nesreću kod Smedereva, u blizini mesta Kolari, u kojoj su dve osobe stradale.

Kako se saznaje, testiranjem je utvrđeno da je 27-godišnji vozač teretnjaka u trenutku udesa upravljao vozilom pod dejstvom marihuane.

Podsećamo, do stravičnog sudara došlo je na auto-putu u smeru ka Nišu, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. Od siline udara, teretnjak se prevrnuo, dok je putnički automobil potpuno uništen, a dve osobe koje su se u njemu nalazile stradale su na licu mesta.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On se tereti za izvršenje krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

Na ovoj deonici auto-puta saobraćaj je satima bio u potpunom prekidu, usled čega su se stvorile kilometarske kolone u smeru ka jugu. Uviđaj je završen, a rad na rasčišćavanju i potpunoj normalizaciji saobraćaja je u toku.