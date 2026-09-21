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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili U. U. (42) i S. K. (45) sa područja AP Kosovo i Metohija, kao i D. M. (38) iz okoline Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Inspektori novosadske kriminalističke policije uhapsili su osumnjičene u okolini Obrenovca, nakon primopredaje narkotika, i u njihovim vozilima pronašli dve torbe sa ukupno oko 60 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Beogradu - navodi se u saopštenju.