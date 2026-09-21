Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolu saobraćaja vrše vozilima bez spoljnih obeležja policije, danas su, u vremenskom razmaku od svega jednog časa, na državnom putu Beograd–Pančevo, na teritoriji beogradske opštine Palilula, gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, iz saobraćaja isključili tri vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

Oko 14 časova zaustavljen je dvadesetsedmogodišnji A. R. koji se vozilom marke "BMW" kretao brzinom od čak 216 kilometara na čas.

Svega 45 minuta kasnije, policija je zaustavila tridesettrogodišnjeg M. M. koji je vozilom marke "audi" upravljao brzinom od 195 kilometara na čas.

Oko 15 časova, zaustavljen je i dvadesetšestogodišnji V. K, koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 203 kilometra na čas.

Protiv svih vozača podnete su prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve vozače da poštuju propisana ograničenja brzine i prilagode brzinu uslovima saobraćaja, imajući u vidu da su nepropisna i neprilagođena brzina ubedljivo najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.