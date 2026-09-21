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Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirano je ukupno šest saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba zadobila tešku telesnu povredu, a dve su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 379 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 14 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (55)„folksvagena“, koji je vozio sa 2,21 promil alkohola u organizmu, na području Žitišta vozača (33) „opela“, sa 2,61 promil alkohola i vozača (24) bicikla sa 1,46 promila alkohola. Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.