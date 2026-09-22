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Muškarac iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Nemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku!

Nesreća se dogodila sinoć, nešto pre 22 sata.

Prema navodima, naš državljanin koji je radio kao radnik obezbeđenja zadobio je po život opasne povrede u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je izgubio bitku za život.

Nesreća se dogodila na atrakciji "Hengover" (Hangover), tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Nastradali je bio radnik obezbeđenja.

Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mestu gde mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, po svemu sudeći, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže sa putnicima.

Prostor oko "Hengovera" je blokiran zbog velike intervencije hitnih službi. Tim za krizne intervencije pružio je podršku očevicima, a kriminalistička policija sprovodi istragu.