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Muškarac iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Nemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku!

Nesreća se dogodila sinoć, nešto pre 22 sata.

Prema navodima, naš državljanin koji je radio kao radnik obezbeđenja zadobio je po život opasne povrede u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija. Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je izgubio bitku za život.

Nesreća se dogodila na atrakciji "Hengover" (Hangover), tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Nastradali je bio radnik obezbeđenja.

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Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mestu gde mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, po svemu sudeći, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže sa putnicima.

Prostor oko "Hengovera" je blokiran zbog velike intervencije hitnih službi. Tim za krizne intervencije pružio je podršku očevicima, a kriminalistička policija sprovodi istragu.

Kurir.rs/Telegraf

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kurir najnovija vest