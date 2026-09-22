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Kako se saznaje, do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala tri zaglavljena lica.

Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

Spasioci su po dolasku uspeli da izvuku preostale osobe, ali je jedno lice poginulo, dok su dve osobe povređene.

Kurir.rs/Blic

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