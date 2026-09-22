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Vozaču kamiona iz Jagodine, S. M. (27), osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće kod Kolara u kojoj je juče pola sata posle podneva poginulo dvoje ljudi, određeno je zadržavanje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, uhapšen je i zadržan dvadesetsedmogodišnji vozač iz Jagodine zbog izazivanja teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja u kojem je u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš kod Kolara život izgubilo dvoje ljudi.

1/6 Vidi galeriju Jezivi prizori posle sudara na auto-putu kod Smedereva Foto: Instagram/192_rs

Kako je potvrđeno u Policijskoj upravi Smederevo, vozač teretnog kamiona je vozio pod dejstvom marihuane.

Prema saznanjima Novosi, nastradali su supružnici G. Đ. (62) i Z. Đ. (62) iz Subotice. Do nesreće je došlo kada je, prema prvim rezultatima istrage, u njihov automobil, dok je stajao u koloni u zoni usporenog saobraćaja zbog radova, naletelo teretno vozilo "fiat dukato" jagodinskih tablica, kojim je upravljao S. M. (27).

Kako su naveli očevici, kamion, najverovatnije zbog neprilagođene brzine, nije uspeo da se zaustavi kada je naišao na kolonu vozila, koja je zbog radova na tom delu auto-puta stajala.

- Kamion je otpozadi udario u automobil "mazda" u kom su bili nastradali supružnici. "Mazda" je potom naletela na sanitet doma zdravlja iz Velikog Gradišta, koji je bio ispred. Od siline udarca, automobil je gotovo prepolovljen, dok se kamion prevrnuo na bok. Osim vozača, u kamionu je bila još jedna osoba - naveli su izvori iz istrage za Novosti.

Hitna pomoć

Ekipa Hitne pomoći koja je brzo stigla na mesto nesreće mogla je samo da konstatuje smrt muškarca i žene iz "mazde".

- Još dvoje ljudi se žalilo na povrede. Žena koja se nalazila u sanitetu iz Velikog Gradišta lakše je povređena - dodao je izvor.