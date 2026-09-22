Slušaj vest

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici juče je počelo suđenje protiv petorice optuženih u slučaju ubistva Aleksandra Jurišića (34), koji je ubijen 17. januara 2025. godine ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici.

Na optuženičkoj klupi su S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P., koji se, prema optužnici, terete za različita krivična dela u ovom slučaju, budući da je istraga došla do podataka da je svaki od njih imao različitu ulogu u zločinu.

Ubijeni Aleksandar Jurišić Foto: Printscreen/sremskatelevizija

- S. B. iz Vašice optužen je za teško ubistvo, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave. M. M. iz Međaša u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka optuženi su za teško ubistvo u pomaganju. S. K, sa prebivalištem u Voćnjaku i boravištem u Bijeljini, tereti se za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se M. P. tereti za teško ubistvo u podstrekavanju - pojašnjava izvor Kurira.

Sudsi postupak je tokom ove godine prošao kroz pripremnu fazu. Pripremno ročište prvobitno je bilo zakazano za 28. april, ali tada nije održano, nakon čega je novi termin određen za 15. jun. Po završetku pripremne faze, glavni pretres zakazan je za 21. septembar.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Jurišića Foto: MUP RS, Facebook/Atv Banja Luka

Aleksandar Jurišić ubijen je 17. januara 2025. godine, oko 18.30 časova, ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici.

Prema ranije objavljenim informacijama iz istrage, napadač ga je sačekao i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao.

Usledila je istraga i hapšenje osumnjičenih. Jedan od optuženih bio je lišen slobode u Bosni i Hercegovini, nakon čega je izručen Srbiji.