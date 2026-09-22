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Nemačka policija pokrenula je istragu posle pogibije državljanina Srbije (52) na Oktoberfestu u Minhenu. Stravična nesreća dogodila se sinoć oko 22 sata kada je na čoveka, koji je bio radnik obezbeđenja, pala gondola sprave "Hangover" ("Mamurluk") koja velikom brzinom pada sa 80 metara visine!

- Minhenska kriminalistička policija (Kripo) otpočela je detaljnu istragu o okolnostima ove nesreće na radu. Policija je uputila javni apel i traži svedoke koji su videli incident, a posebno moli sve koji imaju video-snimke trenutka nesreće da im se jave kako bi se precizno utvrdilo šta se dogodilo - navode nemački mediji.

Kako dodaju, prema prvim i nezvaničnim informacijama sa lica mesta, nastradali državljanin Srbije bio je na mestu na kom nije trebalo da bude.

- Nalazio se na prostoru na kom nije smeo da bude, upravo zbog bezbednosti. Na njega je pala gondola sa ljudima dok se spuštala niz toranj i zgnječila ga. Zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u bolnicu u Minhenu, ali je ubrzo po prijemu preminuo. Ljudi koji su bili na atrakciji u trenutku nesreće nisu povređeni - navode oni i dodaju da se utvrđuje zbog čega je radnik obezbeđenja bio u zabranjenoj zoni.

1/4 Vidi galeriju Državljanin Srbije poginuo na Oktoberfestu Foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Gradonačelnik Minhena, Dominik Krauze jutros je izjavio da ga je vest o tragediji duboko potresla.

- Moje misli su sa porodicom preminulog muškarca i zaposlenima na atrakciji "Hangover" - naveo je gradonačelnik u saopštenju za medije. Krauze se, takođe, zahvalio hitnim službama na brzoj reakciji.

Na mestu pogibije čoveka iz Srbije od jutros građani ostavljaju crvene ruže.