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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 6.20 sati dogodila u mestu Slatina kod Šapca, kako Kurir saznaje, nastradao je pevač Goran Maksimović Gogo! Do saobraćajne nesreće, prema nezvaničnim informacijama, došlo je kada je automobil sleteo sa puta a u njemu su ostale zaglavljene tri osobe.

- Pevač je na žalost nastradao, a dve osobe, među kojima je i njegova supruga, povređene su i prebačene u bolnicu - kaže izvor Kurira.

Goran Maksimović Foto: Printscreen

Kako dodaje, Goran Maksimović Gogo sa svojim Tika Taka bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - kaže sagovornik Kurira.

Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat iza ponoći.

Poslednja fotografija poginulog pevača Foto: Društvene Mreže

- Goran je bio izuzetan pevač, još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija - dodaje sagovornik.

Jedna osoba iz automobila koji je sleteo s puta, a u kom je bio i nastardali pevač izvučena je pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa, dok su vatrogasci po dolasku na mesto nesreće koristili specijalni hidraulični alat kako bi izvukli preostale osobe.