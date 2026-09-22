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Supružnici Zorica (62) i Đerđ G. (62), vredni, porodični ljudi iz Bajmoka kod Subotice, krenuli su u ponedeljak na zasluženi odmor. Njihove planove, ali i druge životne želje u trenutku presekao je nesavesni vozač S.M. (27) iz Jagodine, udarivši ih na auto-putu kod Kolara, dok su bili u koloni.

Nastradali supružnici Foto: Društvene Mreže

Vozač kamiona, najverovatnije usled neprilagođene brzine i po prvim informacijama pod dejstvom narkotika, nije mogao da zaustavi teretno vozilo "fiat dukato", te je otpozadi udario u auto bračnog para koji je stajao u koloni zbog radova na putu. Od siline udarca, njihova "mazda" je udarila u sanitet i bukvalno se prepolovila. Supružnici Zorica i Đerđ nastradali su na licu mesta.

- Ne znam šta da kažem, svi smo u šoku. Bavili su se poljoprivredom, radili cele godine i jedva čekali da se završi sezona i da odu malo na odmor. Krenuli su u Grčku, a nisu ni do Smederava stigli kada ih je u smrt poslao drogiran mladić - priča njihov rođak Dejan.

- Podneta je prijava protiv njega, ali šta to vredi kada su dva života ugašena. Bili su oličenje dobrote i poštenja. Iza sebe su ostavili sinove, divne mladiće koji su sada ostali sami. Tuga do neba.

1/6 Vidi galeriju Jezivi prizori posle sudara na auto-putu kod Smedereva Foto: Instagram/192_rs

Meštani Bajmoka u neverici i suzama pričaju o Zorici i Đerđu. Imaju samo reči hvale za vredne ljude, koji su ceo život posvetili porodici i poljoprivredi.

- Verujte, retko marljivi ljudi koji su uvek bili spremni da pomognu drugima. Gajili su voće i povrće, pravili zimnicu, od svog rada, svoje dve ruke školovali dva sina. Ponosili su se njima. Ne možemo da verujemo da se ovo desilo - kaže nam poznanica iz Bajmoka.

Bajmočani i Subotičani rečima tuge opraštaju se od supružnika i na društvenim mrežama.

- Bili su predivni. Radni, uvek raspoloženi za šalu i spremni da izađu u susret i pruže pomoć kome god je potrebna. Ovo je tuga do neba - dodaje jedna komšinica.

Imao zabranu

Vozaču teretnog vozila, S. M. (27), iz Jagodine koji je u ponedeljak na auto-putu kod Smedereva, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su nastradali supružnici iz Subotice, osim što je bio pod dejstvom nakrotika, ranije je oduzeta vozačka dozvola, i u trenutku udesa juč bio je pod zabranom upravljanja motornim vozilom.

Prema nezvaničnim nformacijama, dozvola mu je zbog prekšaja u saobraćaju oduzeta na osam meseci.