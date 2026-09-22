OVO SU SUPRUŽNICI KOJI SU POGINULI NA AUTO-PUTU KOD SMEDEREVA: Krenuli na more, a drogirani vozač bez dozvole ih poslao u smrt (foto)
- Supružnici Zorica i Đerđ G. iz Bajmoka poginuli su na auto-putu kod Smedereva dok su putovali na odmor u Grčku.
- Njihov automobil je udario kamion kojim je, prema prvim informacijama, upravljao S. M. iz Jagodine pod dejstvom narkotika i bez važeće dozvole.
Supružnici Zorica (62) i Đerđ G. (62), vredni, porodični ljudi iz Bajmoka kod Subotice, krenuli su u ponedeljak na zasluženi odmor. Njihove planove, ali i druge životne želje u trenutku presekao je nesavesni vozač S.M. (27) iz Jagodine, udarivši ih na auto-putu kod Kolara, dok su bili u koloni.
Vozač kamiona, najverovatnije usled neprilagođene brzine i po prvim informacijama pod dejstvom narkotika, nije mogao da zaustavi teretno vozilo "fiat dukato", te je otpozadi udario u auto bračnog para koji je stajao u koloni zbog radova na putu. Od siline udarca, njihova "mazda" je udarila u sanitet i bukvalno se prepolovila. Supružnici Zorica i Đerđ nastradali su na licu mesta.
- Ne znam šta da kažem, svi smo u šoku. Bavili su se poljoprivredom, radili cele godine i jedva čekali da se završi sezona i da odu malo na odmor. Krenuli su u Grčku, a nisu ni do Smederava stigli kada ih je u smrt poslao drogiran mladić - priča njihov rođak Dejan.
- Podneta je prijava protiv njega, ali šta to vredi kada su dva života ugašena. Bili su oličenje dobrote i poštenja. Iza sebe su ostavili sinove, divne mladiće koji su sada ostali sami. Tuga do neba.
Meštani Bajmoka u neverici i suzama pričaju o Zorici i Đerđu. Imaju samo reči hvale za vredne ljude, koji su ceo život posvetili porodici i poljoprivredi.
- Verujte, retko marljivi ljudi koji su uvek bili spremni da pomognu drugima. Gajili su voće i povrće, pravili zimnicu, od svog rada, svoje dve ruke školovali dva sina. Ponosili su se njima. Ne možemo da verujemo da se ovo desilo - kaže nam poznanica iz Bajmoka.
Bajmočani i Subotičani rečima tuge opraštaju se od supružnika i na društvenim mrežama.
- Bili su predivni. Radni, uvek raspoloženi za šalu i spremni da izađu u susret i pruže pomoć kome god je potrebna. Ovo je tuga do neba - dodaje jedna komšinica.
Imao zabranu
Vozaču teretnog vozila, S. M. (27), iz Jagodine koji je u ponedeljak na auto-putu kod Smedereva, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su nastradali supružnici iz Subotice, osim što je bio pod dejstvom nakrotika, ranije je oduzeta vozačka dozvola, i u trenutku udesa juč bio je pod zabranom upravljanja motornim vozilom.
Prema nezvaničnim nformacijama, dozvola mu je zbog prekšaja u saobraćaju oduzeta na osam meseci.
S.M. je, podsetimo, uhapšen posle nesreće, i biće saslušan sutra u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
(Novosti)