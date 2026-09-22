Slušaj vest

Dejan S. (41) iz sela Vlase kod Vranja preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu od posledica teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći proteklog vikenda.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdila je porodica nastradalog.

Udes se dogodio u nedelju u selu Vlase pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, kada su se sudarili moped i bicikl. Prema prvim nezvaničnim informacijama, Dejan S. je upravljao mopedom kada je prešao u suprotnu traku i udario u biciklistu.

U sudaru je zadobio teške povrede opasne po život, zbog čega je nakon prve pomoći hitno transportovan u UKC Niš na dalju dijagnostiku i lečenje. Uprkos naporima lekara, nesrećni čovek je podlegao povredama u ponedeljak popodne.

Selo Vlase i okolina ostali su u šoku nakon ove vesti. Meštani navode da je Dejan S. važio za izuzetno dobrog i poštenog čoveka, a društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama prijatelja i poznatika koji se opraštaju od stradalog komšije.