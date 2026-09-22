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Viši sud u Beogradu, odredio je kućni pritvor uz nanogicu Jovanu T. (79) koji se sumnjiči da je u Višnjičkoj ulici na Paliluli izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je, dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu, nastradala Lj. L. (44).

- Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, prema okrivljenom J. T. određena je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora (nanogica), kojom se okrivljenom zabranjuje da bez odobrenja suda napusti mesto u kome stanuje - potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Navedena mera zabrane napuštanja stana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

- Sud će, pritom, na svaka tri meseca ispitati da li je dalje trajanje mere zabrane napuštanja stana opravdano. Naravno, sve to pod uslovom da ovo rešenje postane pravnosnažno, pošto je protiv njega dozvoljena žalba Krivičnom vanpretresnom veću u roku od tri dana od dana prijema rešenja - rečeno je iz suda.

Naredbom o sprovođenju istrage Jovanu T., podsetimo, na teret se stavlja da je kobnog dana oko 15:30 sati na raskrsnici ulica Višnjičke i Diljenske, iznenada prešao u desnu traku, prošao na crveno svetlo na semaforu i na obeleženom pešačkom prelazu, automobilom udario ženu.

- Tom prilikom je prednjom desnomstranom vozila udario LJ.L. koja je kolovoz Višnjičke ulice prelazila na obeleženom pešačkom prelazu kada joj je za pešake bio dozvoljen prolaz - zeleno svetlo. Ona je zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je na licu mesta i preminula - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv Jovana T.

Stravičnu nesreću, snimile su i sigurnosne kamere.