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Bivši košarkaš, NBA šampion, Nemanja Bjelica, izjavio je danas pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu da ga je nekadašnji fudbaler Nikola Petković 3. februara 2024. u jednoj igraonici u Beogradu na vodi napao bez razloga i izrekao mu jezive pretnje i to pred detetom.

Kako je ispričao Bjelica koji je danas prvi put saslušan pred sudom, bivši fudbaler ušao je u igraonicu u kojoj je on sedeo, bez ikakve najave prišao njegovom stolu, uneo mu se u lice i izgovorio jezive reči.

- Od momenta kada je Nikola Petković ušao u igraonicu do trenutka kada mi je prišao, prošlo je otprilike manje od 30 sekundi. Čim sam ga ugledao da ulazi, video sam da je krenuo sa kesama ka meni. To se vidi na kamerama - prisetio se Bjelica šta se dogodilo kobnog dana.

Nemanja Bjelica danas isred suda Foto: Ilija Ilić

Proslavljeni košarkaš je ispričao i da mu je Petković izgovorio gnusne pretnje, a da se potom, dok je on i dalje mirno sedeo, udaljio od stola i otišao do šanka. Međutim, incident se tada nije završio jer je, kako je rekao, Petković nastavio da mu dobacuje pred prisutnima u dečijoj igraonici.

Govoreći o onome što mu je Petković tada tačno dobacivao, Bjelica je rekao da nije mogao da razazna svaku reč, ali da je iz njegovog ponašanja i pogleda zaključio da mu preti.

- Ja sam ga čuo kako dobacuje, ali nisam mogao tačno da razaznam šta tačno govori. Po njegovom stavu i pogledu sam video da mi preti. Bio je na nekih desetak metara od mene, ali sam mogao da mu pročitam sa usana pretnje. Govorio mi je: "Je**ću ti mater" i svašta mi je još govorio... - rekao je oštećeni u sudu.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Bjelica prvi put u sudu Foto: Ilija Ilić

Kako je naveo, tada je ustao od stola i prišao šanku u nameri da smiri situaciju i da sve "reše na civilizovan način".

- Kada sam prišao šanku za kojim je sedeo Nikola Petković, ništa mu nisam rekao jer sam video da već drži makaze. Rekao mi je tada:"Hoceš sada da te izbodem, pi*ko jedna". Uzeo sam sina i sklonio ga. To sve je trajalo 20 do 30 sekundi - opisivao je Nemanja Bjelica.

Motiv napada Pretnje zbog žene? Iako se Bjelica pred sudom nije izjavšnjavao o motivu napada, kako smo ranije pisali, navodno je pozadina napada Petkovića na Bjelicu, bio je to što je fudbaler stupio u ljubavnu vezu sa bivšom suprugom košarkaša.

- Bjelica i njegova supruga Mirjana rastali su se i u tom periodu, dok je bila u toku brakorazvodna parnica, ona je navodno otpočela vezu s Petkovićem - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Nemanja i Mirjana već neko vreme nisu živeli zajedno. Navodno, ona je u međuvremenu uplovila u vezu s bivšim fudbalerom Petkovićem, koji je uvrede i pretnje košarkašu u igraonici, zapravo izrekao zbog žene.

Inače, okrivljeni Nikola Petković se nije pojavio u sudu, a kao razlog nedolaska, njegov branilac advokat Marko Janković, naveo je da je bivši fudbaler pre petnaestak dana dobio dete i da se trenutno nalazi u inostranstvu gde živi i radi.

Inače, na nekoliko prethodnih suđenja nije se pojavljivao ni Bjelica, pa je na prethodnom suđenju sud doneo odluku da ga novčano kazni sa 100.000 dinara. Njegov advokat je uputila molbu sudu da se ta odluka opozve i najavila da će dostaviti sudu pisano opravdanje. Zbog nedolazaka, sudu se izvinio i Bjelica.

- Ja se izvinjavam što nisam bio u mogućnosti da dođem, bio sam u inostranstvu i radio sam - kratko je rekao oštećeni sportista.

Kamere snimile incident u igraonici Incident u dečjoj igraonici zabeležile su nadzorne kamere, a Kurir je tada ekskluzivno objavio snimak događaja. Na snimku se, prema ranijem izveštavanju, vidi Bjelica kako sedi za stolom, kada mu Petković prilazi, unosi mu se u lice, vređa ga i preti mu. - Bjelica je sedeo za stolom u dečjoj igraonici, kada mu je prišao osumnjičeni, počeo da mu se unosi u lice, da ga vređa, i preti. Između ostalog mu je rekao "Iseliću te u Prigrevicu".Košarkaš je ostao mirno da sedi, ali je Petković otišao do šanka, uzeo makaze i potom i njima pripretio Bjelici "da će da ga izbode" - kaže izvor Kurira.

Ekskluzivan snimak napada:

01:30 Napadnut Nemanja Bjelica Izvor: Kurir televizija

Petković više puta optuživan

Ovaj postupak pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu vodi se protiv bivšeg fudbalera Nikole Petkovića zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Incident se dogodio 3. februara 2024. godine u jednoj dečjoj igraonici u Beogradu na vodi.

Nikola Petković i Nemanja Bjelica Foto: ATA images, Screenshot

Prema ranije objavljenim informacijama, Petković je tada prišao Bjelici, unosio mu se u lice, vređao ga i pretio njemu, njegovoj supruzi i deci. Kako je Kurir ranije objavio, prema saznanjima iz istrage, Petković je Bjelici, između ostalog, rekao da će da ga "ubije, odere i iseli u Prigrevicu", kao i da će da mu "uzme sve pare".

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Petkovića, a postupak je potom nastavljen pred Prvim osnovnim sudom. Bjelica je tokom ranijeg saslušanja, kako je tada objavljeno, naveo i da ovo nije bio prvi put da je od Petkovića dobijao pretnje. Bjelica je ranije potvrdio da mu je Petković i pre toga pretio da će on i njegovi ljudi iz crnogorskih klanova "da ga oderu".

Međutim, Petković je par meseci nakon sukoba sa bivšim košarkašem, ponovo privođen, ali ovog puta zbog pretnji maloletniku.

- Nikola Petković se u junu 2024. godine ponovo našao u centru pažnje javnosti, kada je uhapšen zbog sumnje da je pretio maloletniku i članovima njegove porodice - podseća izvor Kurira.

Nikola Petković Foto: Nemanja Nikolić

Prema ranije objavljenim informacijama, sumnja se da je 30. maja, nakon sukoba dve grupe osnovaca na teritoriji opštine Savski venac, u blizini Autokomande, Petković uočio maloletnog oštećenog, sustigao ga i uputio mu stravične pretnje. Kako je tada saopšteno, dečaku je, prema sumnjama istražnih organa, pretio da će ga "naći i ubiti" kada napuni 18 godina, kao i njegovog oca i majku, dok je pominjao i njegovog brata ili sestru.

Petković je 6. juna te godine saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, gde je izneo odbranu, nakon čega je pušten.