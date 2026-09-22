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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u saradnji sa pripadnicima MUP, DP PU za grad beograd, UKP – Odeljenjem za suzbijanje imovinskih delikata odredilo zadržavanje u trajanju od 48 sati državljaninu Bugarske D.H. (54) zbog sumnje da je prevario dve žene, tako što ih je doveo u zabludu da su im deca teško povređena i da moraju da plate da bi bila hitno operisana!

Kako je saopšteno iz tužilaštva, D. H. se sumnjiči da je od 21. avgusta do 05. septembra krivična dela počinio na teritoriji Starog grada i Novog Beograda, zajedno sa nepoznačim saučesnikom, predstavljajući se kao lekar ortoped.

U prvom slučaju, on se sumnjiči da je doveo u zabludu oštećenu J.J. da joj se sin nalazi u životnoj opasnosti usled saobraćajne nezgode, i da je potrebno da preda sav novac koji ima kod sebe kako bi bio operisan. Oštećena je, kako se navodi u sapštenju, ispred zgrade u kojoj živi, predala novac osumnjičenom u iznosu od 5.670 evra i 8.800,00 dinara.

- Oštećenu V.P. doveo takođe, doveo je u zabludu da joj je ćerka teško povređena, te da je potrebno izvršiti hitnu operaciju koja košta 52.000 evra, nakon čega je oštećena osumnjičenom kroz prozor stana u kom živi predala novčani iznos od 7.050 evra i 378.000 dinara, nakon čega je osumnjičeni napustio mesto događaja pribavivši sebi i nepoznatoj osobi protivpravnu imovinsku korist - navodi se u saopštenju.

Naredbom o sprovođenju istrage Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je stavljeno na teret krivično delo prevara.

- D.H. (54) je danas saslušan u svojstvu osumnjičenog i isti nije želeo da iznese svoju odbranu, nakon čega je dežurnom sudiji Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritovra, imajući u vidu da postoje okolnosto koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo i time ometao nesmetano vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.