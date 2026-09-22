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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula i Uprave kriminalističke policije – Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beograduuhapsili su Ž. K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, saopštio je MUP.

- On se sumnjiči da je noćas u Kotežu iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji i pobegao. Tom prilikom nije bilo povređenih lica, već su nastala materijalna oštećenja - navodi se u policijskom saopštenju.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Takođe, na licu mesta pronađena je i jedna neekspllodirana ručna bomba. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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