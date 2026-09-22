Požar na kući izbio je navodno zbog ostavljene ringle sa ručkom, ali istraga će utvrditi tačan uzrok.
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VELIKI POŽAR GUTA PORODIČNU KUĆU U KRUŠEVCU: Planula kao kutija šibica zbog ostavljene ringle s ručkom? (VIDEO)
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U ulici Radojke Zajić u Kruševcu danas je izbio veliki požar koji je progutao porodičnu kuću. Na terenu su tri vatrogasna vozila, policija i forenzika.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, požar na kući izbio je navodno zbog ostavljene ringle sa ručkom, ali istraga će utvrditi tačan uzrok.
Veliki požar na kući u Kruševcu Foto: Instagram 192.rs printscreen
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Na terenu je prisutan veliki broj vatrogasaca i policije, javila je instagram stranica 192.
Kurir.rs/Instagram 192
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