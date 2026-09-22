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Slobodan Kašćelan, koji je sa odbeglim Radojem Zvicerom označen kao vođa kavačkog klana, danas je ponovo od suda zatražio da ne prisustvuje suđenju za ubistvo "škaljaraca" Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, tvrdeći da se ne oseća dobro.

- Nisam sposoban da pratim suđenje. Advokate, traži od suda da dođe lekar da me pregleda… Nisam sposoban. Neću da sednem. Nisam magarac - ponavljao je danas Kašćelan, koji je optužen da je bio jedan od organizatora kriminalnog klana.

Sudija ga je nekoliko puta opomenuo da sedne na optuženičku klupu, ali je on dobacio da "neće da sedi bolestan i da poštuje Isusa Hrista".

1/4 Vidi galeriju Slike vođe kavačkog klana sa Skaja Foto: Printscreen

On je danas, prema pisanju portala Adria, u sudnici stajao okružen zatvorskim stražarima i ponavljao zahtev da mu sudija pozove lekare.

- Polako - rekao mu je jedan od advokata.

- Ne mogu ja polako - odgovorio mu je Kotoranin, koji je više puta već pred sudom tvrdio da nije sposoban da prati suđenja, i da je neuračunjiv.

Sudija mu je nekoliko puta ponovio da sedne, ali je on i to odbio.

- Neću da sednem. Onda sam magarac ako sednem. Niko me nije pregledao. To je štala. To gde su lekari u UIKS-u - rekao je danas Kašćelan, a onda rukom zatraćio od policijskog obezbeđenja da mu napravi prolaz da izađe iz sudnice.

- Ja moram da idem - obratio im se Kašćelan, ali je odmah vraćen na mesto, a sudija mu je još jednom ponovio da se vrati na klupu za optužene i sedne, što je vođa kavačkog klana uporno odbijao.

- Neću, ne moram ja ništa. Moram samo da umrem. Neću, nisam magarac - ponavljao je Kašćelan, pre nego što je sudija prekinuo suđenje i pozvao veštaka medicinske strue da pregleda optužene, koji su se žalili na tegobe usled višednevnog štrajka glađu, koji je u toku u crnogorskom zatvoru.

- Kašćelanu treba psihijatar. Vi ste zvali patologa - dobacio je jedan od advokata.

Hodžić, Spahić, Belivuk i Miljković Foto: Zorana Jevtić, MUP RS, Privatna arhiva

Podsetimo, Kašćelan je i na jednom od prethodnih suđenja u Višim sudom u Podgorici tvrdio je da ne zna gde se nalazi, a u jednom trenutku je svog advokata upitao: "Jeste li Vi, Božo?", navodno verujući da je on njegov drug iz mladsti.

Veštaci su, međutim, utvrdili da nije duševno oboleo i da je sposoban da prati suđenje.

Nakon polusatne pauze tokom koje je veštak pregledao optužene, sudija je saopštio da su svi sposobni da prate današnje suđenje, iako je konstatovano da su slabije koncentracije i da su malaksali.

- Posle 23 dana štrajka glađu sposobni? Treba li da umremo ovde - dobacio je jedan od optuženih, negodujući što će suđenje biti nastavljeno.

Tokom opšteg haosa u sudnici, jedan od okrivljenij, Vladimir Vučković je čak zaplakao u sudnici.

- Pet i po godina… Nemam veze sa ovim - rekao je Vučković.

Podsetimo, prema navodima optužnice, kriminalnu grupu koja se tereti da je krajem jula 2020. otela Hodžića, saradnika vođe škaljarskog klana Alana Kožara, i njegovog zeta a potom ih ubila, formirao je odbegli Radoje Zvicer. Optužnicom su obuhvaćeni i Veljko Belivuk i Marko Miljković.

- Zvicer je okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da pronađu, otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda – netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, ubiju priripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije Mila Radulovića–Kapetana i Damira Hodžića - piše u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

Do jedne kuće u Spužu, u koju je namamljen a koja je vlasništvo optuženog Živkovića, Spahić je 14. oktobra 2020. godine dovezao svog šuraka Hodžića.