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U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić (2) 26. marta 2024. godine, potvrđeno je u negotinskom sudu.

Kako naš izvor pojašnjava, 30. oktobra će se održati pripremno ročište, koje je inače zatvoreno za javnost. Na tom ročištu bi odbrana i tužilaštvo trebalo da iznesu uvodna izlaganja, predlože svedoke i dokaze. 

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Danka Ilić Foto: Printskrin/Facebook

Podsetimo, suđenje za ubistvo Danke Ilić izmešteno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu iz proceduralnih razloga. Naime, sve sudije iz zaječarskog suda, koje je mesno nadležno za ovaj slučaj, već su postupale u ovom predmetu, tako da okrivljenima praktično nije imao ko da sudi.

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Srđan Janković Foto: Printscreen/Video Plus

Podsetimo, optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića podiglo je VIše javno tužilaštvo u Zaječaru koje ih tereti za teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora. Kako tužilaštvo smatra, Dragijević i Janković, koji su radili u borskom "Vodovodu" kobnog dana su službenim automobilom udarili devojčicu, koja je sama izašla na put, potom su je uneli u vozilo, udavili je i telo bacili na deponiju.

Telo deteta nikada nije pronađeno, a njih dvojica su najpre priznala krivicu, da bi kasnije sve negigrali.

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Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

U ovom slučaju bio je okrivljen i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, ali je sud odbacio optužbe protiv njega. On se, podsetimo, teretio za pomoć izvršiocu posle učinjenog krivičnog dela i prikrivanje zločina.

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