KONAČNO ZAKAZANO SUĐENJE ZA UBISTVO DANKE ILIĆ: Okrivljeni Janković i Dragijević će 30. oktobra sesti na optuženičku klupu!
U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić (2) 26. marta 2024. godine, potvrđeno je u negotinskom sudu.
Kako naš izvor pojašnjava, 30. oktobra će se održati pripremno ročište, koje je inače zatvoreno za javnost. Na tom ročištu bi odbrana i tužilaštvo trebalo da iznesu uvodna izlaganja, predlože svedoke i dokaze.
Podsetimo, suđenje za ubistvo Danke Ilić izmešteno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu iz proceduralnih razloga. Naime, sve sudije iz zaječarskog suda, koje je mesno nadležno za ovaj slučaj, već su postupale u ovom predmetu, tako da okrivljenima praktično nije imao ko da sudi.
Podsetimo, optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića podiglo je VIše javno tužilaštvo u Zaječaru koje ih tereti za teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora. Kako tužilaštvo smatra, Dragijević i Janković, koji su radili u borskom "Vodovodu" kobnog dana su službenim automobilom udarili devojčicu, koja je sama izašla na put, potom su je uneli u vozilo, udavili je i telo bacili na deponiju.
Telo deteta nikada nije pronađeno, a njih dvojica su najpre priznala krivicu, da bi kasnije sve negigrali.
U ovom slučaju bio je okrivljen i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, ali je sud odbacio optužbe protiv njega. On se, podsetimo, teretio za pomoć izvršiocu posle učinjenog krivičnog dela i prikrivanje zločina.