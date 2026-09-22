Slušaj vest

Blagoje Gašić (30), državljanin Srbije i Crne Gore, za kojim su Interpolove poternice raspisali Beograd i Grčka zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini, uhapšen je danas od strane pripadnika Interpola Podgorica. 

Kako je saopšteno iz Uprave crnogorske policije, lisice su mu stavljene po izlasku iz Spuža, odnosno Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici, pošto je odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine. 

- Krivični postupak se u Republici Srbiji protiv B.G. vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela kriminalno udruživanje i teško ubistvo, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, dok se u Grčkoj protiv njega krivični postupak vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem koje je izvršeno u nizu i pokušaju i korišćenje falsifikovanog dokumenta u produženom trajanju, propisana Krivičnim zakonikom Republike Grčke - navode iz Uprave policije.

Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Gašić je, kako se navodi, biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, na dalju nadležnost. 

Podsetimo, Gašiću se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi u odsustvu kao pripadniku kriminalne grupe koja stoji iza ubistava "škaljaraca" u Grčkoj. 

On je uhapšen u Crnoj Gori, a na Skaju je prema tvrdnjama tužilaštva koristio nadimke "Mali" i "Floki".

Prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, Blagoje Gašić je imao ulogu da, nakon ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u restoranu u Atini, uklanja i uništava sredstva koja su korišćena za izvršenje krivičnog dela - automobile koji su korišćeni prilikom izvršenja ubistva, garderobu koju su nosila četiri, navodna direktna izvršioca zločina, kao i vatrenog oružja koje je korišćeno za ubistvo.

Škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijeni u Atini Foto: Zorana Jevtić, Screenshot, Screenshot

Podsetimo, kao direktni izvršioci likvidacije Dedovića i Stamatović u restoranu u Atini označeni su Milinko Brašnjović Fejs, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović zvani Džihad.

Kobnog dana, "škaljarce" je prema optužnici, slučajno kako sa suprugama ulaze u restoran video optuženi Veljko Belivuk i obavestio vođe klana koje su odmah poslale egzekutore koji su čekali u stanu. Lainović je, navodno, pucao u Stamatovića a Brašnjović u Dedovića.

Osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, podsetimo, kriminalnoj grupi sudi se i za likvidacije Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu u julu 2020. godine.

Ne propustiteHronika"GOTOVI SU LJUDI, GOTOVI SU! 12 U GLAVU! OMLATISMO IH KO ZEČEVE" Advokat Veljka Belivuka tvrdi da se ove poruke ne odnose na likvidaciju škaljaraca u Atini
igor-dedovic-stevan-stamatovic.jpg
Hronika"LJUDI, BUDITE REALNI, ARKAN JE UBIJEN ZA 200.000, A VI NEZADOVOLJNI SA MILION" Ubistvo škaljaraca u Atini zavadilo Zvicera i ekipu: "E crnje mi ovo od miliona"
Radoje Zvicer
Hronika"OVERENI SU,POBILI SMO IH KO ZEČEVE, BILO JE FILMSKI" U Specijalnom sudu izvedene poruke u kojima Zvicer i saradnici slave ubistvo "škaljaraca" u Atini!
78.jpg
Hronika"JA BIH DA UKLJUČIMO NEVOLJU I DA SE ODMAH DERE": Skaj poruke izazvale buru u sudnici - Zvicer i njegovi "vojnici" ovako su pripremali likvidacije u Grčkoj
Igor Dedović,Stevan Stamatović,Veljko Belivuk

Zbog ubistva i članstva u kriminalnoj organizaciji

Muškarac uhapšen po izlasku iz UIKS-a: Traže ga Srbija i Grčka

Interpol Podgorica je, po izlasku iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Podgorica, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od tri godine, uhapsila B.G (30), državljanina Republike Srbije i državljanina Crne Gore.
22.09.202614:28Izvor:adria.tv
UIKS

On je uhapšen na osnovu međunarodnih potjernica raspisanih od strane NCB Interpol Beograd i NCB Interpol Atina, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dvije države.

“Krivični postupak se u Republici Srbiji protiv B.G. vodizbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje i teško ubistvo, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, dok se u Grčkoj protiv njega krivični postupak vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem koje je izvršeno u nizu i pokušaju i korišćenje falsifikovanog dokumenta u produženom trajanju, propisana Krivičnim zakonikom Republike Grčke”, navode iz Uprave policije.

Slijedi privod B.G. sudiiji za istragu Višeg suda u Podgorici, u zakonskom roku, na dalju nadležnost.