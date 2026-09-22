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Radnik koji je danas izvodio radove na fasadi jedne kuće u Beogradu preminuo je od posledica strujnog udara.

Nezvanično, nesreća se dogodila dok se muškarac nalazio na skeli i obavljao radove na objektu. Usled jakog strujnog udara zadobio je izuzetno teške povrede i u kritičnom stanju je hitno prevezen u bolnicu. Uprkos naporima lekara i borbi za njegov život, radnik je ubrzo po prijemu podlegao povredama.

O tragičnom slučaju odmah su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, telo nastradalog radnika upućeno je na obdukciju kako bi se zvanično potvrdio tačan uzrok smrti.