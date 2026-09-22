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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Skendera K., (44), Unejsa U. (42) i Dejana M. (38) zbog sumnje da su 20. septembra na teritorji Obrenovca neovlašćeno radi prodaje držali skoro 55 kilograma opojne droge kanabis.

Osumnjičeni su, kako je saopšteno iz tužilaštva, saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Skenderu K. i Unejsu U. i zbog opasnosti od bekstva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

- Postoje osnovi sumnje da su 20. septembra oko 23:30 časova osumnjičeni držali ukupno 54.960,85 grama opojne droge kanabis, tako što su se po prethodnom dogovoru sastali na adresi u mestu Mislođin, pa je Unejs U. izašao iz vozila kojim je upravljao marke "pežo", te došao do vozila marke "škoda", kojim je upravljao osumnjičeni Skender K. koji nije izlazio iz svog vozila - navodi se u saopštenju.

Zaplenjena droga Foto: Mup

Unejs U. je potom iz gepeka "škode" izvadio crnu putnu torbukoju je ubacio na zadnju klupu vozila marke "mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni Dejan M., koji takođe nije izlazio iz vozila, te se nakon toga Unejs U. vratio u svoje vozilo.

- Nakon toga svi osumnjičeni su zaustavljeni od strane policijskih službenika, koji su u vozilu marke "škoda" pronašli 25 pvc paketa sa osušenim delovima biljke kanabis ukupne neto mase 25.008,25 grama, a u vozilu marke "mercedes" 30 pvc paketa sa osušenim delovima billje kanabis ukupne neto mase 29.952,60 grama.