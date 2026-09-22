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Slobodan M. Foto: Društvene Mreže

Delove tela potom je, kako se sumnja, bacio u reku Kolubaru.

- Suđenje je počelo danas, kada je u sudnici Višeg suda u Beogradu održano pripremno ročište koje je zatvoreno za javnost. Sledeće ročište zakazano je za 26. oktobar - potvrdila je Kuriru portparol tog suda Ivona Čogurić.

U optužnici se navodi da su se Lukić i Slobodan M. tog dana automobilom "ford fokus" vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta. Za volanom je, prema navodima tužilaštva, bio Lukić, dok je Slobodan M. sedeo na zadnjem sedištu.

- Sumnja se da je optuženi, zloupotrebivši poverenje oštećenog, nagovorio Lukića da se odvezu do napuštenih kopova "Kolubare". Oko 12.23 časa presekli su Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove i uputili se na takozvani Stari ibarski put. Tu je, prema optužnici, Slobodan M. upotrebom fizičke snage lišio života Lukića. Nakon toga je njegovo telo izvukao iz automobila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova, a potom se svojim vozilom udaljio - naveli su ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Optuženi je, kako se dalje navodi, otišao do adrese stanovanja Lukića u Lazarevcu. Na parkingu se nalazio otključan "sitroen CZ", u koji je, prema sumnjama tužilaštva, stavio mobilni telefon oštećenog.

Nakon toga otišao je u auto-perionicu u Lazarevcu, gde je oprao svoj "ford fokus" sa spoljne strane.

Delovi tela pronađeni u Kolubari

Prema optužnici, Slobodan M. je naknadno svojim automobilom otišao do mesta na kojem je ostavio telo Lukića. Tamo je, kako se sumnja, telo isekao na više delova, sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog dela. Obe noge ubijenog potom su, prema navodima optužnice, bačene u reku Kolubaru.

1/6 Vidi galeriju Pretraga terena gde je pronađena noga NN lica Foto: Boba Nikolić

Desna noga pronađena je 23. juna prošle godine, dok je leva pronađena dan kasnije. DNK analizom je utvrđeno da pripadaju Zoranu Lukiću.

Do pronalaska delova tela došlo je nakon što su mladić i devojka, koji su se nalazili na motoru, primetili nešto sumnjivo u reci. Potom, mladić je policiji prijavio da je u Kolubari video crni džak. Kada su policajci izašli na teren, utvrđeno je da se u njemu nalazi ljudska noga.

- Momak je prijavio da je u reci video crni džak, a kada je policija došla ispostavilo se da je reč o ljudskoj nozi. Na Kolubari je otpočela opsežna potraga, a sutradan je isplivala i druga noga. DNK analizom ispostavilo se da je reč o biznismenu Lukiću čiji je nestanak nekoliko dana ranije prijavio sin - naveo je izvor.

Sin prijavio Lukićev nestanak

Nestanak Zorana Lukića njegov sin prijavio je nekoliko dana pre nego što su slučajni prolaznici u Kolubari ugledali džak iz kog je virilo ljudsko stopalo. Odmah je bilo jasno da se radi o nestalom Lukiću, ali su se čekali rezultati DNK analize kako bi to moglo i zvanično biti potvrđeno.

Zoran Lukić Foto: Boba Nikolić/Društvene mreže

- Ubijenog je poznavao ceo grad. Priča se i da je davao pare na zajam, te da su mu mnogi dugovali... Imao je nadimak Gile - ispričali su meštani.

Sumnja na Slobodana M., inače nekada uspešnog kik-boksera koji je osvajao brojne nagrade na takmičenjima, pala je ubrzo po pronalasku delova tela Lukića. Naime, svedoci su ispričali da je Lukić otišao da se vidi sa Slobodanom M.i da se više nije vratio. Klupko je tako počelo da se razmotava.

- I dalje ne možemo da verujemo da je Slobodan sposoban za tako nešto. Svi se pitamo šta je to u njemju probudilo zver kada je on mogap krvnički da ubije čoveka sa kojim je sarađivao. Viđali smo ih često zajedno, bili su nerazdvojni. Svakog drugog dana pili su kafu u obližnjem kafiću, za koji se priča da je u vlasništvu Slobodana M. - rekla je ranije jedna meštanka Lazarevca navodeći da su osumnjičeni i žrtva imali blizak odnos i poslovno su sarađivali od 2020. godine.