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Nakon teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila u okolini Šapca kada je poginuo pevač Goran Maksimović Gogo (26), a tri osobe zadobile teške telesne povrede, otkriveno je, kako Kurir saznaje, da je pevač u trenutku nesreće sedeo na zadnjem sedištu automobila i da je, nažalost, na licu mesta stradao, usled teških povreda.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 5.45 časova, a do udesa je došlo u Ulici Cerska kada je automobil, kojim je upravljao M. I. (44), krećući se iz pravca Šapca ka Volujcu, izleteo sa kolovoza.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen

- Dolaskom u Ul. Cerska došlo je do izletanja vozila sa kolovoza u desnu stranu u pravcu kretanja vozila u kanal za odvod vode, a vozilo je prednjom stranom udarilo u zemljani propust - kažu iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu za Kurir.

Vozač M. I. i putnici M. I. i M. S. zadobili su teške telesne povrede i nalaze se na lečenju u Zdravstvenom centru Šabac.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, automobil je upućen na vanredni tehnički pregled, dok su od vozača uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vozilo je takođe kriminalističko-tehnički obrađeno.

- U daljem toku postupka, a u zavisnosti od izvršenih analiza i drugih dokaza koji će biti prikupljeni u pretkrivičnom postupku, biće doneta dalja odluka o postupanju ovog tužilaštva - dodali su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Goran Maksimović Gogo je, podsetimo, prethodne večeri sa svojim Tika Taka bendom nastupao na Šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - kaže sagovornik i podseća da je u automobilu bila i supruga pevača.



Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat iza ponoći.