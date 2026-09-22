VELIKA ZAPLENA! POLICIJA NA GRANICI PRONAŠLA 17,5 KILOGRAMA KOKAINA! U Bezdanu uhapšen vozač kamiona (57) - evo šta je sve pronađeno kod njega (FOTO/VIDEO)
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom granične policije i Policijskom upravom Sombor, zaplenili oko 17,5 kilograma opojne droge za koju se sumnja da je kokain i uhapsili R. J. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
“Policijski službenici granične policije su na Graničnom prelazu Bezdan, prilikom kontrole teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u kabini pronašli dve torbe sa 16 paketa bele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, kao i 17 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i 2.650 evra.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru”, rekao je ministar.
On je pohvalio sve policijske službenike koji su učestvovali u ovoj zapleni narkotika, pokazujući visok stepen profesionalizma, odgovornosti i revnosnog rada.
"Ovakva uspešna akcija i zaplena velike količine narkotika direktno doprinosi većoj bezbednosti građana, a pre svega zaštiti naše dece kroz uklanjanje narkotika sa ulica", izjavio je Dačić.