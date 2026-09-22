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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom granične policije i Policijskom upravom Sombor, zaplenili oko 17,5 kilograma opojne droge za koju se sumnja da je kokain i uhapsili R. J. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/3 Vidi galeriju Pronađeno 17,5 kilograma kokaina Foto: Mup

“Policijski službenici granične policije su na Graničnom prelazu Bezdan, prilikom kontrole teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u kabini pronašli dve torbe sa 16 paketa bele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, kao i 17 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i 2.650 evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru”, rekao je ministar.

00:16 Hapšenje u Somboru zbog kokaina Izvor: MUP

On je pohvalio sve policijske službenike koji su učestvovali u ovoj zapleni narkotika, pokazujući visok stepen profesionalizma, odgovornosti i revnosnog rada.