Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Republike Bugarske V.P. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je 17. septembra 2026. godine na teritoriji GO Palilula izvršio krivično delo Silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da V.P. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN MANIJAK U BEOGRADU: Silovao muškarca, tužilaštvo se hitno oglasilo
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (3).jpeg
PlanetaHOROR NA OMILJENOM ISTORIJSKOM LOKALITETU! Radnik namamio tinejdžera (17) u zabačeni deo lokaliteta, a onda ga SILOVAO, otkriveni detalji UŽASA!
13048.jpg
Društvo"Pred majkom silovali devojčicu od 9 godina, pa je zaklali" General Lazarević o strahotama zločinaca OVK: Sami su pričali da su ubijali sve srpsko!
untitled13252345234.jpg
PlanetaOTKRIVENA JEZIVA ISTINA O ŽENI Javnost je bila zgrožena kada se otkrilo šta joj je muž radio 20 godina
Službeno vozilo policije.