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SASLUŠAN MANIJAK OSUMNJIČEN ZA SILOVANJE! Napastvovao muškarca (25) u Beogradu: Evo šta je rekao tokom odbrane!
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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Republike Bugarske V.P. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je 17. septembra 2026. godine na teritoriji GO Palilula izvršio krivično delo Silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.
Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da V.P. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Kurir.rs
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