Slušaj vest

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, Upravom za strance, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su azerbejdžanskog državljanina A. T. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

On se sumnjiči da je ponudio novac policijskom službeniku Uprave za strance PU za grad Beograd, kako bi u okviru svojih službenih ovlašćenja policijski službenik izvršio službenu radnju, koju ne bi smeo da izvrši.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ne propustiteHronikaSASLUŠAN MANIJAK OSUMNJIČEN ZA SILOVANJE! Napastvovao muškarca (25) u Beogradu: Evo šta je rekao tokom odbrane!
Ilustracija
HronikaOTKRIVAMO NOVE DETALJE O POGIBIJI PEVAČA KOJI SE VRAĆAO SA ŠABAČKOG VAŠARA: Njegovo telo zatečeno na zadnjem sedištu, a evo šta se dešava sa vozačem!
goran.jpg
HronikaVELIKA ZAPLENA! POLICIJA NA GRANICI PRONAŠLA 17,5 KILOGRAMA KOKAINA! U Bezdanu uhapšen vozač kamiona (57) - evo šta je sve pronađeno kod njega (FOTO/VIDEO)
kokain Sombor hapšenje.jpg
HronikaBIZNISMEN ISEČEN NA KOMADE, STAVLJEN U CRNI DŽAK I BAČEN U REKU: Počelo suđenje kik-bokseru iz Lazarevca
Lazarevac Kolubara Zoran L.