Dečak star 14 godina zadobio je teške povrede u tuči koja se dogodila u Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
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PRETUČENO DETE OD 14 GODINA U NOVOM BEOGRADU: S težim povredama iz Palmira Toljatija hitno prevezen u Tiršovu
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Dete od 14 godina povređeno je sinoć u Novom Beogradu, potvrdio je za RTS doktor Hitne pomoći Goran Milosavljević.
Doktor Hitne pomoći Goran Milosavljević rekao je da je sinoć u 22.12 pretučeno muško dete u Ulici Palmira Toljatija. Istakao je da su ga pretukla nepoznata lica.
Prema njegovim rečima, dečak je sa težim povredama prevezeno u Tiršovu.
Hitna pomoć je tokom noći imala 75 intervencija, od kojih 10 na javnim mestima
U toku noći dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 75 intervencija od kojih je 10 bilo na javnom mestu.
Kurir.rs/RTS
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