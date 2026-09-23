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Dete od 14 godina povređeno je sinoć u Novom Beogradu, potvrdio je za RTS doktor Hitne pomoći Goran Milosavljević.

Doktor Hitne pomoći Goran Milosavljević rekao je da je sinoć u 22.12 pretučeno muško dete u Ulici Palmira Toljatija. Istakao je da su ga pretukla nepoznata lica.

Prema njegovim rečima, dečak je sa težim povredama prevezeno u Tiršovu.

Hitna pomoć je tokom noći imala 75 intervencija, od kojih 10 na javnim mestima

U toku noći dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 75 intervencija od kojih je 10 bilo na javnom mestu.