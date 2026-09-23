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Automobil je sleteo sa puta i sudario se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj. Na mesto nesreće odmah su stigli hitna pomoć i vatrogasci.

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 6.40 časova na putu Subotica - Bajmok kod Tavankuta, potvrđeno je u subotičkoj Policijskoj upravi.

Kako se saznaje, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica, preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletela s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj.

Na lice mesta odmah su izašli Hitna pomoć i vatrogasci.