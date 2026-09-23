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Aleksandar S. (52), državljanin Srbije, poginuo je na Oktoberfestu u Minhenunakon što je na njega pala gondola atrakcije "Hangover" ("Mamurluk"), koja se velikom brzinom spuštala sa visine od oko 80 metara. Stravična nesreća dogodila se preksinoć, 21. septembra oko 22 sata, svega nekoliko minuta pre završetka njegovog radnog vremena.

Aleksandar S. Foto: Društvene Mreže

Vest o Aleksandrovoj smrti teško je pogodila njegovu porodicu, prijatelje i poznanike. Na društvenim mrežama od njega se opraštaju brojni ljudi koji su ga poznavali.

- Čuo sam se sa Aleksandrom tri dana pre tragedije, rekao mi je da će raditi na Oktoberfestu kao obezbeđenje u luna parku i upravo sam čuo tužnu vest kada me je njegov sin pozvao i javio - napisao je jedan od Aleksandrovih bliskih prijatelja.

Od Aleksandra se oprostila i njegova prijateljica.

- Ova kobna nesreća mogla se svakome od nas dogoditi, a Aleksandar je bio čovek koji je pošteno zarađivao za hleb, stradao je na radnom mestu. Bio je čovek koji je voleo sve ljude i čovek kojeg su svi voleli. Deset minuta pre kraja radnog vremena je stradao, za njim sad tuguje cela porodica i mnogobrojni prijatelji. Bog neka mu podari raj - navela je ona.

Aleksandar je, podsetimo, na Oktoberfestu radio kao pripadnik obezbeđenja. Prema prvim, nezvaničnim informacijama nemačkih medija, nalazio se u prostoru u koji zbog bezbednosti nije smeo da uđe.

Gondola sa putnicima pala je na njega dok se spuštala niz toranj atrakcije. Aleksandar je zadobio teške povrede i hitno je prevezen u bolnicu u Minhenu, ali je ubrzo po prijemu preminuo. Putnici koji su se u tom trenutku nalazili na atrakciji nisu povređeni.

Policija istražuje kako je došlo do tragedije

Minhenska kriminalistička policija pokrenula je detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće na radu. Policija je uputila apel građanima i pozvala sve koji su videli incident, a naročito one koji poseduju video-snimke nesreće, da se jave istražiteljima.

1/4 Vidi galeriju Državljanin Srbije poginuo na Oktoberfestu Foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Prema prvim informacijama sa lica mesta, sada se utvrđuje zbog čega se Aleksandar našao u zoni u kojoj nije smeo da bude i da li je bilo propusta koji su prethodili nesreći.

Vest o tragediji potresla je i gradonačelnika Minhena Dominika Krauzea.

- Moje misli su sa porodicom preminulog muškarca i zaposlenima na atrakciji "Hangover" - naveo je Krauze u saopštenju, zahvalivši se hitnim službama na brzoj reakciji.

Na mestu tragedije građani uveliko ostavljaju crvene ruže.