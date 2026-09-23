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Prema informacijama iz subotičke Policijske uprave, žena koja je upravljala putničkim automobilom subotičkih registarskih oznaka preticala je autobus, nakon čega je izgubila kontrolu nad vozilom, sletela sa puta i sudarila se sa kamionom koji se u tom trenutku uključivao u saobraćaj.

- Prizor na mestu nesreće je potresan. Automobil je od siline udara gotovo potpuno smrskan i nalazi se praktično pod kamionom, dok su delovi vozila rasuti svuda po putu - kaže izvor Kurira.

Na licu mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, koji su intervenisali nakon stravičnog sudara.

- Prizori su zaista stravični. Na licu mesta su vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, dok se automobil i dalje nalazi maltene pod kamionom i potpuno je uništen. Vozilo je od siline udara teško deformisano, a sam prizor govori o jačini sudara - navodi očevidac sa mesta nesreće.