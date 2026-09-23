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Snažna detonacija uznemirila je jutros stanare beogradskog naselja Zvezdara, kada je odjeknula bomba oko tri sata iza ponoći. Kako Kurir saznaje, incident je policiji prijavljen oko 3.40 časova.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, na objektu su vidljiva oštećenja fasade, dok su u eksploziji oštećena četiri automobila.

- Eksplozivna naprava navodno je bačena u blizini objekta. U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta - kaže izvor Kurira.

Kako dodaje, detonacija je bila veoma jaka, a na licu mesta vidljivi su tragovi oštećenja na objektu i vozilima. Policija je nakon prijave izašla na teren i obezbedila mesto događaja.

U toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima eksplozije, kao i o tome ko je i zbog čega bacio eksplozivnu napravu.