"TATA, NEMOJ DA IDEŠ NA OKTOBERFEST" Sin upozoravao nastradalog Srbina uoči tragedije: Prvi put je radio tamo, plašili smo se...
- Aleksandar S. (52) iz Srbije poginuo je na Oktoberfestu u Minhenu kada je na njega pala gondola atrakcije "Hangover".
- Njegov sin kaže da ga je upozoravao da ne ide na festival, ali je Aleksandar želeo.
- Policija istražuje kako se našao u zoni u koju nije smeo da uđe, dok je atrakcija dan kasnije ponovo otvorena.
Sin nastradalog Aleksandra S. (52) koji je poginuo na Oktoberfestu u Nemačkojpotpuno je van sebe nakon tragične vesti, a kako je rekao, upozoravao je oca pre nego što je otišao da radi kao pripadnik obezbeđenja na čuvenom minhenskom festivalu.
- Rekao sam mu: "Tata, nemoj da ideš na Oktoberfest", to je loše mesto za posao. Plašili smo se da bi mogao da nastrada od pijanih ljudi - rekao je njegov sin prema pisanju nemačkog "Bilda".
Aleksandar je, međutim, želeo da radi i zaradi za svoju porodicu. Njegov prvi angažman na Oktoberfestu završen je, nažalost, tragedijom, poginuo je u ponedeljak uveče, 21. septembra, nakon što je na njega pala gondola atrakcije "Hangover" ("Mamurluk"). Prvi rezultati istrage pokazali su da je nastradali državljanin Srbije, koji je radio kao obezbeđenje, u trenutku nesreće stajao u takozvanoj zabranjenoj zoni.
- Zapravo, niko ne sme tamo da ulazi jer je to zabranjeno. Ali možda je neko izgubio naočare ili mobilni telefon, pa je on hteo to da pokupi - dodao je zabrinuto njegov sin.
Prema navodima "Bilda", Aleksandar se radovao poslu na Oktoberfestu, a njegova porodica sada pokušava da dobije odgovore na pitanja koja su ostala posle tragedije.
- Njegov sin i supruga teško su primili vest o Aleksandrovoj smrti. Porodicu posebno muči pitanje zbog čega se on u trenutku nesreće uopšte našao u zoni atrakcije koja nije bila predviđena za njegovo kretanje - navodi nemački list.
Gondola pala na Aleksandra
Stravična nesreća, podsetimo, dogodila se oko 22 sata, svega nekoliko minuta pre kraja njegovog radnog vremena. Gondola sa putnicima spuštala se velikom brzinom sa visine od oko 80 metara kada je pala na Aleksandra. On je zadobio teške povrede i hitno je prevezen u bolnicu u Minhenu, ali je ubrzo nakon prijema preminuo.
Putnici koji su se u tom trenutku nalazili na atrakciji nisu povređeni.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama nemačkih medija, Aleksandar se nalazio u prostoru u koji zbog bezbednosti nije smeo da uđe. Upravo zbog toga istražitelji sada pokušavaju da utvrde kako je došlo do toga da se nađe u opasnoj zoni i da li je tragediji prethodio neki propust.
Upravnici sajma oglasili su se nakon tragedije i otkrili da je "Mamurluk" ponovo otvoren za posetioce, s obzirom na to da je, kako ističu, utvrđeno da nema opasnosti.
- Još uvek smo šokirani tragičnim događajem od sinoć - izjavio je zastupnik upravnika sajma. On je dodao da posle tako teške nesreće nije lako vratiti se normalnom poslovanju.
- Naše misli ostaju sa porodicom i prijateljima preminulog - naveo je on. Ipak, atrakcija danas ponovo radi kao da se ništa nije dogodilo.
- Nakon smrtonosne nesreće, atrakcija "Mamurluk" ponovo je otvorena za posetioce. Nakon detaljne provere pregledane su sve funkcije atrakcije i, prema nalazima, nisu pronađeni tehnički nedostaci. Lokalne vlasti su potom odobrile ponovno otvaranje - navode u saopštenju.
Iz nadležnih službi poručeno je da za posetioce nema opasnosti.
Prijatelji se opraštaju od Aleksandra
Vest o njegovoj smrti teško je pogodila porodicu, prijatelje i poznanike. Na društvenim mrežama od njega se opraštaju brojni ljudi koji su ga poznavali.
- Čuo sam se sa Aleksandrom tri dana pre tragedije. Rekao mi je da će raditi na Oktoberfestu kao obezbeđenje u luna parku i upravo sam čuo tužnu vest kada me je njegov sin pozvao i javio - napisao je jedan od njegovih bliskih prijatelja.
Od Aleksandra se oprostila i jedna njegova prijateljica.
- Ova kobna nesreća mogla se svakome od nas dogoditi, a Aleksandar je bio čovek koji je pošteno zarađivao za hleb, stradao je na radnom mestu. Bio je čovek koji je voleo sve ljude i čovek kojeg su svi voleli. Deset minuta pre kraja radnog vremena je stradao, za njim sad tuguje cela porodica i mnogobrojni prijatelji. Bog neka mu podari raj - navela je ona
Policija istražuje tragediju
Minhenska kriminalistička policija pokrenula je detaljnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Istražitelji su pozvali građane koji su videli incident, a posebno one koji poseduju video-snimke tragedije, da im se jave.
Za sada se utvrđuje zbog čega se Aleksandar našao u prostoru u kojem nije smeo da bude, kao i da li je bilo propusta koji su prethodili nesreći. Tragedija je potresla i gradonačelnika Minhena Dominika Krauzea.
- Moje misli su sa porodicom preminulog muškarca i zaposlenima na atrakciji "Hangover" - naveo je Krauze u saopštenju, zahvalivši se hitnim službama na brzoj reakciji.