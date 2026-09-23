Upravnici sajma oglasili su se nakon tragedije i otkrili da je "Mamurluk" ponovo otvoren za posetioce, s obzirom na to da je, kako ističu, utvrđeno da nema opasnosti.

- Još uvek smo šokirani tragičnim događajem od sinoć - izjavio je zastupnik upravnika sajma. On je dodao da posle tako teške nesreće nije lako vratiti se normalnom poslovanju.

- Naše misli ostaju sa porodicom i prijateljima preminulog - naveo je on. Ipak, atrakcija danas ponovo radi kao da se ništa nije dogodilo.

- Nakon smrtonosne nesreće, atrakcija "Mamurluk" ponovo je otvorena za posetioce. Nakon detaljne provere pregledane su sve funkcije atrakcije i, prema nalazima, nisu pronađeni tehnički nedostaci. Lokalne vlasti su potom odobrile ponovno otvaranje - navode u saopštenju.

Iz nadležnih službi poručeno je da za posetioce nema opasnosti.