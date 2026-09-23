Slušaj vest

Zrenjaninac I. L. (41), koji je zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga prvobitno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, iza rešetaka će ipak provesti godinu dana manje.

Krivični postupak koji je vođen protiv okrivljenog I. L., na osnovu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pravnosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu.

Apelacija je delimično usvojila žalbu odbrane okrivljenog u delu koji se odnosi na odluku o krivičnoj sankciji, te je I. L. smanjena kazna sa pet godina, na koliko je osuđen prvostepenom presudom Višeg suda u Zrenjaninu, na četiri godine zatvora. U ovu kaznu mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru.

U preostalom delu, žalba branioca odbijena je kao neosnovana, a prvostepena presuda je potvrđena.

Prvostepenom presudom zrenjaninskog Višeg suda, I. L. je oglašen krivim da je u toku maja prošle godine, u Zrenjaninu, neovlašćeno držao radi prodaje supstance koje su proglašene za opojne droge, i to oko 20 grama amfetamina i oko 3 grama heroina.

Optužnicom je bila obuhvaćena i D. S. (40) iz Žablja, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Ona je oglašena krivom da je 21. maja 2025. godine, u Zrenjaninu, neovlašćeno držala oko 4 grama amfetamina i oko 3 grama heroina, a koje je prethodno kupila od I. L.

(Dnevnik)

Ne propustiteHronikaU AUTU MU PRONAŠLI VIŠE OD KILOGRAM KOKAINA: Muškarac (38) uhapšen u Zrenjaninu, određen mu pritvor do 30 dana
1786878375792.jpg
HronikaU VOZILU KRIO VIŠE OD KILOGRAMA KOKAINA. Zrenjaninska policija uhapsila Novosađanina (38), diler priveden Višem tužilaštvu!
1786878375792.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER IZ ZRENJANINA: Policija mu u kući pronašla kokain i amfetamin!
03.jpg
HronikaNOVOSAĐANIN (50) UHAPŠEN U ZRANJANINU: Pronašli mu milion tableta i 5.000 boksova različitih marki cigareta (FOTO)
4.jpeg