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Zrenjaninac I. L. (41), koji je zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga prvobitno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, iza rešetaka će ipak provesti godinu dana manje.

Krivični postupak koji je vođen protiv okrivljenog I. L., na osnovu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pravnosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu.

Apelacija je delimično usvojila žalbu odbrane okrivljenog u delu koji se odnosi na odluku o krivičnoj sankciji, te je I. L. smanjena kazna sa pet godina, na koliko je osuđen prvostepenom presudom Višeg suda u Zrenjaninu, na četiri godine zatvora. U ovu kaznu mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru.

U preostalom delu, žalba branioca odbijena je kao neosnovana, a prvostepena presuda je potvrđena.

Prvostepenom presudom zrenjaninskog Višeg suda, I. L. je oglašen krivim da je u toku maja prošle godine, u Zrenjaninu, neovlašćeno držao radi prodaje supstance koje su proglašene za opojne droge, i to oko 20 grama amfetamina i oko 3 grama heroina.