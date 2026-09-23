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Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv S. M. (71) zbog sumnje da je u februrau ove godine tukao vanbračnu suprugu na pijaci.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom S.M. izrekne kaznu zatvora u trajanju od tri meseca i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenja alkoholičara.

- Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S.M. (71) iz Pančeva, zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se dodaje: