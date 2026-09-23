PIJAN TUKAO ŽENU NA PIJACI U PANČEVU: Nasilnik imao skoro tri promila u krvi, od udaraca u glavu žena pala na beton!
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv S. M. (71) zbog sumnje da je u februrau ove godine tukao vanbračnu suprugu na pijaci.
Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom S.M. izrekne kaznu zatvora u trajanju od tri meseca i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenja alkoholičara.
- Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S.M. (71) iz Pančeva, zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se dodaje:
- Okrivljenom se stavlja na teret da je 11. februara 2026. godine, oko 16.51 časova, u Pančevu, na platou Zelene pijace, u stanju alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,98 promila, bez prethodne verbalne rasprave, svojoj vanbračnoj supruzi, oštećenoj R.C. (65) iz Pančeva, zadao više udaraca u predelu glave, usled čega je oštećena pala na betonsku podlogu i zadobila lake telesne povrede, čime je ugrozio njeno spokojstvo i telesni integritet.