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Uprava crnogorske policije saopštila je da je uhapšen Danilo Laketić (23), zbog sumnje da je pomogao ubicama Darka Veskovića, zvanog Prika, tokom skrivanja i bekstva. Iz policije je saopšteno da je Laketić blizak jednoj "visokorizičnoj kriminalnoj grupi", a prema nezvaničnim informacijama, reč je o kavačkom klanu.

- Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je D. L. pružio pomoć izvršiocima krivičnog dela na način što se vozilom, koje je policijskim službenicima poznato, dovezao na adresu u Podgorici na kojoj su se nalazili D. Dž. i N. K, državljani Republike Srbije, u nameri da im pomogne, znajući da su njih dvojica prethodno izvršili krivično delo teško ubistvo na teritoriji Republike Srbije, na štetu D.V. On je, kako se sumnja, vozilom prevezao D.Dž. i N.K. do Kotora, na koji način im je pružio pomoć omogućivši im da ostanu nedostupni i neotkriveni državnim organima - saopšteno je iz Uprave policije.

Danilo Džekulić Foto: libertaspress.me

Iz crnogorske policije podsetili su da je Laketić peta osoba koju su oni identifikovali kao osumnjičenog u "lancu povezane podrške kriminalnim strukturama koje su delovale na teritoriji Crne Gore". Podsetimo, lisice na ruke, pre petnaestak dana u Budvi su stavljene i Danilu Džekuliću (22) iz Kule, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića Prike u junu ove godine u Beogradu.

Prethodno, crnogorska policija je, podsetimo, uhapsila Rožajca Enesa Nokića (45), Harisa (24) i Aladina Mujevića (34) kao i ruskog državljanina Nikitu Karandaševa (25), za koga se sumnja da je pomagao dvojici begunaca tokom skrivanja u Podgorici.

Takođe, u Srbiji su uhapšena još dvojica pomagača, a još uvek se traga za Nikolasom Kovačem iz Kule, za kog se sumnja da je 22. juna u kafiću u Kumodražu pucao u Darka Veskovića zvanog Prika.

Podsetimo, Vesković je u vreme ubistva bio u redovnoj šetnji pošto je bio u kućnom pritvoru zbog postupka koji se vodio protiv njega zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Blaža Đurovića 10. marta 2018. Kobnog dana, sedeo je u lokalu. Kamere su snimile kako ustaje od stola, ostavlja mobilni telefon i prilazi muškarcu koji ulazi u lokal. Nakon što su se rukovali, napadač je izvukao pištolj iz torbice i ispalio hitac u potiljak Veskoviću koji se okrenuo da se vrati ka stolu.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, ubica koji je identifikovan kao Nikolas Kovač, javio se na oglas za pica majstora i to iskoristio da u kafiću nesmetano priđe Veskoviću.

- Organizator je za brutalnu likvidaciju angažovao Nikolasa Kovača koji je bio uslovno osuđivan za držanje manje količine narkotika i to za ličnu upotrebu. Džekulić, koji je nedavno uhapšen u Crnoj Gori dok je pripremao novu likvidaciju, kako se sumnja, ubicu Veskovića čekao je na motoru i pomogao mu da pobegne s mesta zločina - podseća izvor.

Džekuliću su, podsetimo, lisice na ruke stavljene u jednom kafiću u Budvi, pošto je s pištoljem uleteo u lokal u kom je sedeo Ognjen Kažanegra, navodno blizak škaljarskom klanu. Kažanegra ga je savladao i razoružao, a prema pisanju crnogorskih medija, Džekulić je u svom telefonu imao slike Ognjena, ali i njegovog brata Mladena Kažanegre. Navodno, on je imao zadatak da žrtvi, pre nego što ga upuca "prenese pozdrav sa Vračara".

- Istražitelji su taj "pozdrav" doveli u vezu sa vračarskim kriminalnim klanom koji sarađuje sa kavačkim klanom Radoja Zvicera - podseća izvor.