KAVČANIN POMAGAO UBICAMA DARKA VESKOVIĆA PRIKE: Još jedno hapšenje zbog likvidacije u Beogradu, prevezao egzekutore do Kotora?
- U Crnoj Gori je uhapšen Danilo Laketić (23), zbog sumnje da je pomogao ubicama Darka Veskovića tokom skrivanja i bekstva.
- Policija navodi da je Laketić vozilom prevezao dvojicu osumnjičenih iz Podgorice do Kotora, čime im je omogućio da ostanu nedostupni organima.
- Crnogorska policija tvrdi da je on peta identifikovana osoba u lancu podrške kriminalnim strukturama povezanim sa ovim slučajem.
Uprava crnogorske policije saopštila je da je uhapšen Danilo Laketić (23), zbog sumnje da je pomogao ubicama Darka Veskovića, zvanog Prika, tokom skrivanja i bekstva. Iz policije je saopšteno da je Laketić blizak jednoj "visokorizičnoj kriminalnoj grupi", a prema nezvaničnim informacijama, reč je o kavačkom klanu.
- Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je D. L. pružio pomoć izvršiocima krivičnog dela na način što se vozilom, koje je policijskim službenicima poznato, dovezao na adresu u Podgorici na kojoj su se nalazili D. Dž. i N. K, državljani Republike Srbije, u nameri da im pomogne, znajući da su njih dvojica prethodno izvršili krivično delo teško ubistvo na teritoriji Republike Srbije, na štetu D.V. On je, kako se sumnja, vozilom prevezao D.Dž. i N.K. do Kotora, na koji način im je pružio pomoć omogućivši im da ostanu nedostupni i neotkriveni državnim organima - saopšteno je iz Uprave policije.
Iz crnogorske policije podsetili su da je Laketić peta osoba koju su oni identifikovali kao osumnjičenog u "lancu povezane podrške kriminalnim strukturama koje su delovale na teritoriji Crne Gore". Podsetimo, lisice na ruke, pre petnaestak dana u Budvi su stavljene i Danilu Džekuliću (22) iz Kule, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića Prike u junu ove godine u Beogradu.
Prethodno, crnogorska policija je, podsetimo, uhapsila Rožajca Enesa Nokića (45), Harisa (24) i Aladina Mujevića (34) kao i ruskog državljanina Nikitu Karandaševa (25), za koga se sumnja da je pomagao dvojici begunaca tokom skrivanja u Podgorici.
Takođe, u Srbiji su uhapšena još dvojica pomagača, a još uvek se traga za Nikolasom Kovačem iz Kule, za kog se sumnja da je 22. juna u kafiću u Kumodražu pucao u Darka Veskovića zvanog Prika.
Podsetimo, Vesković je u vreme ubistva bio u redovnoj šetnji pošto je bio u kućnom pritvoru zbog postupka koji se vodio protiv njega zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Blaža Đurovića 10. marta 2018. Kobnog dana, sedeo je u lokalu. Kamere su snimile kako ustaje od stola, ostavlja mobilni telefon i prilazi muškarcu koji ulazi u lokal. Nakon što su se rukovali, napadač je izvukao pištolj iz torbice i ispalio hitac u potiljak Veskoviću koji se okrenuo da se vrati ka stolu.
Prema nezvaničnim informacijama, ubica koji je identifikovan kao Nikolas Kovač, javio se na oglas za pica majstora i to iskoristio da u kafiću nesmetano priđe Veskoviću.
- Organizator je za brutalnu likvidaciju angažovao Nikolasa Kovača koji je bio uslovno osuđivan za držanje manje količine narkotika i to za ličnu upotrebu. Džekulić, koji je nedavno uhapšen u Crnoj Gori dok je pripremao novu likvidaciju, kako se sumnja, ubicu Veskovića čekao je na motoru i pomogao mu da pobegne s mesta zločina - podseća izvor.
Džekuliću su, podsetimo, lisice na ruke stavljene u jednom kafiću u Budvi, pošto je s pištoljem uleteo u lokal u kom je sedeo Ognjen Kažanegra, navodno blizak škaljarskom klanu. Kažanegra ga je savladao i razoružao, a prema pisanju crnogorskih medija, Džekulić je u svom telefonu imao slike Ognjena, ali i njegovog brata Mladena Kažanegre. Navodno, on je imao zadatak da žrtvi, pre nego što ga upuca "prenese pozdrav sa Vračara".
- Istražitelji su taj "pozdrav" doveli u vezu sa vračarskim kriminalnim klanom koji sarađuje sa kavačkim klanom Radoja Zvicera - podseća izvor.
Istragu ubistva Darka Veskovića, podsetimo, vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.