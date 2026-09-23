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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su sinoć D. R. (19) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Zaplenjena marihuana
Zaplenjena marihuana Foto: PU Smederevo

- Policijski službenici su kod D. R. pronašli kesu sa 390 grama marihuane koju je, kako se sumnja, istog dana nabavio u Beogradu i autobusom doneo u Smederevo radi dalje prodaje- piše u policijskom saopštenu i dodaje se:

- Kod osumnjičenog je pronađeno i 130 praznih zip kesica koje su, kako se sumnja, bile namenjene za pakovanje marihuane, a pretresom njegove kuće pronađena je i digitalna vagica i drobilica sa tragovima marihuane.

Zaplenjena vagica za merenje
Zaplenjena vagica za merenje Foto: PU Smederevo

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.

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