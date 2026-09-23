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- M. I. se zbog svog zdravstvenog stanja i dalje nalazi u bolnici, pa se trenutno ne zna šta će se dogoditi sa njim kada mu se stanje poboljša, iz razloga što se još uvek čekaju rezultati testiranja. Od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci - kaže naš izvor.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen

Goran Maksimović Gogo je, podsetimo, sa svojim Tika Taka bendom nastupao na Šabačkom vašaru 21. septembra uveče, a naredno jutro u povratku sa veselja, on je nažalost izgubio život.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija - kaže sagovornik.

Nekoliko sati pre tragedije na njegovom Instagram nalogu osvanula je fotografija sa vašara, gde se vidi kako pozira sa prijateljima dok se na stolu mogu videti flaše alkoholnog pića. Rezultati krvi kod vozača pokazaće da li je upravljao pod dejstvom alkohola, te je uzrok same nesreće još uvek pod znakom pitanja.

Foto: Društvene Mreže

Inače, kako smo ranije pisali, iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu rekli su da je pevač u trenutku nesreće sedeo na zadnjem sedištu automobila i da je, nažalost, na licu mesta stradao, usled teških povreda.

- Dolaskom u Ul. Cerska došlo je do izletanja vozila sa kolovoza u desnu stranu u pravcu kretanja vozila u kanal za odvod vode, a vozilo je prednjom stranom udarilo u zemljani propust - rekli su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu za Kurir.

Pored vozača, i putnici M. I. i M. S. zadobili su teške telesne povrede i nalaze se na lečenju u Zdravstvenom centru Šabac.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, automobil je upućen na vanredni tehnički pregled, dok su od vozača uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vozilo je takođe kriminalističko-tehnički obrađeno.