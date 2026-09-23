Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu odbio je sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu kojom su urednik i novinar "Nove", kao i United Media Group obavezani da glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva Nenadu Stefanoviću isplate odštetu i naknade troškove sudskog postupka, saznaje Kurir.

Ovom pravosnažnom odlukom potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu koji je krajem prošle godine usvojio Stefanovićevu tužbu i presudio u njegovu korist jer su mu osuđeni povredili pravo na dostojanstvo ličnosti, objavljivanjem neistinitih informacija u tekstovima od 22. novembra 2023. godine.

- Sud je tuženog urednika i novinara "Nove", kao i Unided Media Group obavezao da na ime naknade nematerijalne štete tužiocu Stefanoviću isplate 140.000 dinara, kao i da mu nadoknade troškove sudskog postupka od 115.000 dinara sa zateznim kamatama - otkriva izvor Kurira šta piše u odluci suda.

Beogradska Palata pravde Foto: Ilija Ilić

U presudi je, kako saznajemo, sud utvrdio da su tuženi povredili Stefanovićevo pravo na dostojanstvo ličnosti objavljivanjem neistinitih informacija, koje se odnose na predistražne i istražne postupke, između ostalog i na istragu o braći Stajić.

Podsetimo, istraga protiv braće Stajić pokrenuta je pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u februaru 2025. godine, koja je rezultirala potvrđenom optužnicom.

U tom postupku Stajićima su zaplenjeni milioni evra, kuće, stanovi i druge nekretnine, luksuzni automobili i satovi.