SUD UTVRDIO DA JE "NOVA" OBJAVLJIVALA NEISTINITE INFORMACIJE: Plaćaju odštetu tužiocu Stefanoviću zbog povrede ličnog dostojanstva
- Apelacioni sud u Beogradu odbio je žalbe i potvrdio presudu protiv urednika i novinara Nove, kao i United Media Group, u sporu koji je pokrenuo Nenad Stefanović.
- Sud je utvrdio da su objavljene neistinite informacije povredile Stefanovićevo pravo na dostojanstvo ličnosti.
- Dosuđeno je 140.000 dinara odštete i 115.000 dinara troškova postupka, uz zatezne kamate.
Apelacioni sud u Beogradu odbio je sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu kojom su urednik i novinar "Nove", kao i United Media Group obavezani da glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva Nenadu Stefanoviću isplate odštetu i naknade troškove sudskog postupka, saznaje Kurir.
Ovom pravosnažnom odlukom potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu koji je krajem prošle godine usvojio Stefanovićevu tužbu i presudio u njegovu korist jer su mu osuđeni povredili pravo na dostojanstvo ličnosti, objavljivanjem neistinitih informacija u tekstovima od 22. novembra 2023. godine.
- Sud je tuženog urednika i novinara "Nove", kao i Unided Media Group obavezao da na ime naknade nematerijalne štete tužiocu Stefanoviću isplate 140.000 dinara, kao i da mu nadoknade troškove sudskog postupka od 115.000 dinara sa zateznim kamatama - otkriva izvor Kurira šta piše u odluci suda.
U presudi je, kako saznajemo, sud utvrdio da su tuženi povredili Stefanovićevo pravo na dostojanstvo ličnosti objavljivanjem neistinitih informacija, koje se odnose na predistražne i istražne postupke, između ostalog i na istragu o braći Stajić.
Podsetimo, istraga protiv braće Stajić pokrenuta je pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u februaru 2025. godine, koja je rezultirala potvrđenom optužnicom.
U tom postupku Stajićima su zaplenjeni milioni evra, kuće, stanovi i druge nekretnine, luksuzni automobili i satovi.
Zbog svega navedenog sud je, kako saznajemo, konstatovao da se u pomenutim tekstovima "Nove" neistinito navodi da tužilac nezakonito štiti od istrage i procesuiranja, odnosno da usporava istrage protiv Nemanje Stajića, i drugih osoba protiv kojih se postupci uopšte ne vode u ovom tužilaštvu.
Jedan od pomenutih u spornim tekstovima, za kog su tvrdili da ga Stefanović štiti, Nenad Milanović, je po optužnici upravo Posebnog odeljenjenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na čijem je čelu ovaj tužilac, osuđen zbog krivičnog dela trgovina uticajem.