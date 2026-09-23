DROGIRAN I BEZ DOZVOLE SEO U KAMION, PA POSLAO SUPRUŽNIKE U SMRT: Saslušan vozač posle udesa na auto-putu kod Smedereva - zanemeo u tužilaštvu
- U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu saslušan je M.S. (27) iz Jagodine zbog sumnje da je izazvao tešku nesreću na auto-putu Beograd-Niš kod Kolara.
- U sudaru su poginuli supružnici Zorica i Đerđ G. iz Subotice, dok su vozač i pacijent iz saniteta i suvozač kamiona lakše povređeni.
U Višem javnom tužilaštvu u Smederevusaslušan je M.S. (27) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao bračni par iz Subotice.
Podsetimo, supružnici Zorica (62) i Đerđ G. (62), vredni, porodični ljudi iz Bajmoka kod Subotice, krenuli su u ponedeljak na zasluženi odmor. Njihove planove presekao je nesavesni vozač S.M. iz Jagodine, udarivši ih na auto-putu kod Kolara, dok su bili u koloni.
- U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu je saslušan M.S. (1999. godište) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 21. septembra 2026. godine izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičenom se stavlja na teret da je na auto-putu Beograd-Niš, u blizini naplatne stanice Kolari, upravljajući teretnim vozilom marke "fiat", u zoni usporenog saobraćaja usled izvođenja radova, sustigao i udario putničko vozilo koje se nalazilo u koloni ispred njega, koje je od siline udara odbačeno na sanitetsko vozilo, koje se takođe nalazilo u koloni - navode u saopštenju.
Testiranjem je utvrđeno prisustvo marihuane kod osumnjičenog, kao i da nije posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.
Kako smo ranije pisali, vozač kamiona nije mogao da zaustavi teretno vozilo "fiat dukato", te je otpozadi udario u auto bračnog para koji je stajao u koloni zbog radova na putu. Od siline udarca, njihova "mazda" je udarila u sanitet i bukvalno se prepolovila. Supružnici Zorica i Đerđ nastradali su na licu mesta.
Inače, u udesu, vozač i pacijent iz sanitetskog vozila, kao i suvozač iz teretnog vozila, zadobili su lake telesne povrede.
- Prilikom saslušanja osumnjičeni se koristio svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu, a nakon saslušanja, ovo tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i oštećene, zatim da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - dodali su iz nadležnog tužilaštva.