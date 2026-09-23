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Supružnici iz Subotice Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, supružnici Zorica (62) i Đerđ G. (62), vredni, porodični ljudi iz Bajmoka kod Subotice, krenuli su u ponedeljak na zasluženi odmor. Njihove planove presekao je nesavesni vozač S.M. iz Jagodine, udarivši ih na auto-putu kod Kolara, dok su bili u koloni.

- U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu je saslušan M.S. (1999. godište) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 21. septembra 2026. godine izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičenom se stavlja na teret da je na auto-putu Beograd-Niš, u blizini naplatne stanice Kolari, upravljajući teretnim vozilom marke "fiat", u zoni usporenog saobraćaja usled izvođenja radova, sustigao i udario putničko vozilo koje se nalazilo u koloni ispred njega, koje je od siline udara odbačeno na sanitetsko vozilo, koje se takođe nalazilo u koloni - navode u saopštenju.

Testiranjem je utvrđeno prisustvo marihuane kod osumnjičenog, kao i da nije posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Kako smo ranije pisali, vozač kamiona nije mogao da zaustavi teretno vozilo "fiat dukato", te je otpozadi udario u auto bračnog para koji je stajao u koloni zbog radova na putu. Od siline udarca, njihova "mazda" je udarila u sanitet i bukvalno se prepolovila. Supružnici Zorica i Đerđ nastradali su na licu mesta.

1/6 Vidi galeriju Jezivi prizori posle sudara na auto-putu kod Smedereva Foto: Instagram/192_rs

Inače, u udesu, vozač i pacijent iz sanitetskog vozila, kao i suvozač iz teretnog vozila, zadobili su lake telesne povrede.