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Devojka Ž.I. (26) svirepo je pretučena u Beogradu 14. septembra, a okolnosti pod kojima je ona zadobila povrede, kao i ko joj ih je naneo još uvek nisu sasvim jasni. Naime, devojka je prijavila policiji "da misli da ju je pretukao bivši dečko N. V. (27) nakon što su zajedno napustili veselje na kom su bili gosti".

Prema saznanjima Kurira, devojka je zadobila teške telesne povrede - prelom nosa, potres mozga, povrede glave, oko joj je zatvoreno i crno, kao i ugriz na ruci i brojne hematome po čitavom telu. Naša redakcija imala je uvid u fotografije ovih stravičnih povreda.

Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako dalje saznajemo, kritične večeri devojka je bila sa svojim momkom na svadbi kod prijatelja.

- Njih dvoje su 13. septembra bili u jednom beogradskom restoranu. Veselili su se uz alkohol. Međutim, ona se ne seća kada ni kako je napustila to veselje, niti kako se ono završilo. Ž.I. se, kako je ispričala policiji, pod nepoznatim okolnostima, narednog jutra probudila u automobilu svog momka, oko 5.30 časova, ne znajući kako je u njemu završila. Shvatila je da se nalazi na parkingu, ali kod drugog restorana u blizini beogradskog hotela u kojem su ona i momak rezervisali sobu. Njen momak tada nije bio s njom u kolima - otkriva izvor za Kurir.

On dodaje da je devojka tada uočila da ima brojne povrede po telu i da trpi teške bolove, pa da je odmah otišla u rezervisanu sobu u hotelu.

Foto: Shutterstock

- N.V. nije bio u sobi, a ona je pozvala drugaricu i ispričala joj šta se dogodilo, međutim, ubrzo se pojavio N.V. i odvezao je u njihov zajednički stan, a nakon toga i u bolnicu gde su joj konstatovane teške povrede, u vidu preloma nosa, potresa mozga i podliva po telu. U bolnicu su ubrzo došli i policajci kako bi obavili razgovor sa Ž.I. i N.V. - objašnjava naš sagovornik.

Kako saznajemo, devojka je policajcima ispričala "da pretpostavlja da ju je pretukao dečko, ali da se ničega ne seća, jer je povrede uočila tek kada se probudila u njegovom automobilu".

Međutim, prema našim nezvaničnim informacijama, ona je navela i da je N.V. i ranije bio nasilan prema njoj, kao i da je njihovom prijatelju ispričao "da ju je nakon svadbe samo počupao za kosu i izbacio iz auta".

Foto: Profimedia

Kako dalje kaže naš izvor, pretučena devojka je zadržana na bolničkom lečenju nekoliko dana, a u međuvremenu je otpuštena na kućno lečenje.

O slučaju je obavešteno i nadležno javno tužilaštvo koje postupa po prijavi za nasilje.

- Trenutno je slučaj u fazi ispitivanja i prikupljanja dokaza. Devojka je dala svoju izjavu u policiji, u kojoj je ukazala na mogućeg počinioca, ali budući da ona nije bila svesna u momentu napada i da se ne seća ko ju je pretukao, kako i zbog čega, i u kom momentu, situacija je komplikovana. U toku je prikupljanje i drugih dokaza - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema rečima našeg sagovornika, iako se N.V. u ovom trenutku ne vodi kao osoba osumnjičena za brutalni napad na bivšu devojku, njemu je ipak izrečena hitna mera zabrane prilaska Ž.I.

- Mera mu je najpre izrečena na 48 sati, a potom je produžena na 30 dana. Slučaj se istražuje i u zavisnosti od prikupljenih dokaza biće odlučeno da li će protiv njega biti podneta krivična prijava - objašnjava nam sagovornik.