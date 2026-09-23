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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša G. (27), Damira L. (23) i Jovane K. (23) zbog sumnje da su od jula 2025. godine do 3. juna ove godine, na teritoriji Beograda i Novog Sada, po prethodnom dogovoru, kao grupa neovlašćeno prodavali i radi prodaje prenosili i držali drogu.

Od okrivljenih je, kako je saopšteno iz tužilaštva, privremeno oduzeto ukupno 993,89 grama opojne droge kokain i 49,55 grama opojne droge kanabis, kao i novac i druge dragocenosti i predmeti pronađeni prilikom pretresa stanova.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iza koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Miloš G. formirao navedenu grupu, pri čemu je njegova uloga kao organizatora bila obezbeđivanje finansija za funkcionisanje grupe, pronalaženje kupaca opojnih droga, planiranje i organizovanje nabavke i transporta opojnih droga, obezbeđivanje prostorija za njeno skladištenje i čuvanje, te nabavka prevoznih sredstava za te svrhe.

- Po njegovim instrukcijama Damir L. je, kako se sumnja, preduzimao aktivnosti koje se odnose na skladištenje, prepakivanje i dalju prodaju opojnih droga, dok je uloga Jovane K., bila da za potrebe grupe skladišti i čuva jedan deo opojne droge u iznamljenom stanu, te da razmerava, prepakuje i priprema za prodaju opojne droge - navodi se u saopštenju.

Ilustracija, kokain Foto: PU Novi Sad

Tokom pretresa stana kod Miloša G. pronađen je novac u ukupnom iznosu od 414.000 dinara, 48.615 evra, kao i 60 zlatnih dukata Franca Gozefa iz 1915. godine, dok je kod Damira L. prilikom pretresa stana pronađen novac u ukupnom iznosu od 5.500 evra.

- Postoji opravdana sumnja da je Miloš G. 26. marta Damiru L. doneo opojnu drogu kokain i stavio je u posebno izrađenu pregradu u vozilu koje je Damir L. koristio za distribuciju i transport opojnih droga i dao mu instrukcije da navedenu opojnu drogu transportuje i proda u Novom Sadu. Damir L. je sutradan navedenim vozilom došao u Novi Sad oko 11:20 časova, gde je u vozilo ušao A.R, nakon čega je Damir L. nastavio kretanje vozilom i vrlo brzo se zaustavio, kojom prilikom je A.R. prodao i predao opojnu drogu kokain ukupne neto mase 98,98 grama, nakon čega je A.R. napustio vozilo i krenuo u smeru Novosadskog sajma gde je zaustavljen od strane policijskih službenika - dodaje se u saopštenju VJT u Beogradu.

Kod A.R. je tada pronađena navedena opojna droga, a u odnosu na njega se vodi odvojeni krivični postupak u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Takođe, postoji opravdana sumnja da se 2. aprila u Beogradu Damir L. našao sa Jovanom K. i tom prilikom joj je predao opojnu drogu kokain, koju je potom ona po njegovim instrukcijama odnela u iznajmljeni stan u Sremčici kako bi izvršila prepakivanje i pripremu opojne droge za dalju prodaju, a za koji stan je plaćao stanarinu Damir L.

- Sutradan, policijski službenici su prilikom pretresa navedenog stana pronašli 49,55 grama opojne droge kanabis, koju je takođe Damir L. prethodno predao na čuvaneje Jovani K., kao i dve elektronske vagice za precizno merenje. Ispred stambene zgrade na istoj adresi na zemlji je pronađeno 14 pvc kesa sa opojnom drogom kokain ukupne neto mase 894,91 gram, a koju opojnu drogu je Jovana K. prethodno izbacila kroz prozor u trenutku ulaska policijskih službenika u stan - navodi se.

Droga, ilustracija Foto: PU Niš

Tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu da prema svo troje okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a prema Damiru L. i zbog opasnosti od bekstva.

Takođe, sudu je predloženo da Jovani K. izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to 894,91 gram opojne droge kokain, 49,55 grama opojne droge kanabis, kao i mobilni telefon "Iphone 14" i dve elektronske vagice za precizno merenje.

Predloženo je i da se od Miloša G. oduzme mobilni telefon „Iphone 15", kao i 48.615 evra, kao i 60 zlatnih dukata Franca Josifa iz 1915. godine, a od Damira L. 5.500 evra, kao imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom.