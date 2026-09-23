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Osumnjičeni M. P. uhapšen je juče u Novom Sadu zbog sumnje da je vrbovao muškarca N. E., kada mu je posredstvom lica M.V., obezbedio oružje, navodno pripremajući likvidaciju

- M.V. je osumnjičenog N.E., davanjem novca i druge koristi vrbovao za izvršenje drugog krivičnog dela, u koju svrhu mu je nabavio i, posredstvom lica M.V., obezbedio vatreno oružje - navode u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaju:

- Zbog navedenog, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, juče su uhapšeni osumnjičeni M.P. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo Trgovina ljudima, krivično delo Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela i krivično delo Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao i osumnjičeni M.V., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekplozivnih materija, te im je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, radi saslušanja, u kom roku će biti saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da protiv osumnjičenog N.E. vodi istragu, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 21.9.2026. godine, u Novom Sadu, izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekplozivnih materija, na okolnosti kog krivičnog dela je saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

- Nakon saslušanja, a po predlogu ovog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio pritvor, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - dodaju iz nadležnog tužilaštva.

Inače, na osnovu do sada prikupljenih dokaza u predistražnom postupku, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je lice M.P. tokom 2024. godine osumnjičenom N.E. i licu N.K., obezbeđivao opojnu drogu u svrhu njene dalje neovlašćene prodaje.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, koja će biti proširena u odnosu na osumnjičene M.P. i M.V, u toku koje će preduzeti sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

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