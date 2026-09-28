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Pripadnici takozvanog vračarskog klana, ispostave kavačkog klana na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, prema dve optužnice koje su protiv njih podignute u Srbiji, trovanje bivših saradnika videli su kao najbolji način da se reše "cinkaroša" u svojim redovima.

Prema rečima sagovornika Kurira, ovakav način likvidacija do sada nije praktikovala nijedna kriminalna grupa u Srbiji. Interesantno je, kako napominje, da se pripadnicima vračaraca svojevremeno na teret stavljalo i da su po istom "modus operandiju" planirali da ubiju vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića dok je boravio u pritvoru Centralnog zatvora. Međutim, za te optužbe nije bilo dovoljno dokaza.

Maša M. i Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva

- Prvi koga su vračarci planirali da ubiju cijanidom iza rešetaka, bio je zapravo Vukotć. U decembru 2019. supruga vođe škaljarskog klana Maša M. prijavila je policiji da ju je na putu do Centralnog zatvora, dok je išal u posetu Vukotiću, koji je u to vreme bio u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, zasutavilo vozilo nalik na ona koja voze pripadnici MUP-a, i da su iz njega izašli muškarci koji su na kačketima i prslucima imali oznake pollicije. Ispričala je da su pretresali kutije u kojima inače svakodnevno nosi ručak iz jednog restorana suprugu, ali da su je toga dana presreli pre nego što je preuzela hranu. Sedam dana kasnije, najverovatnije dok su čekali Mašu M. da naiđe, pripadnici policije su zaustavili vozilo nalik onom koje je opisala i osim policijske opreme, pronašli i bočicu cijanida - podseća sagovornik Kurira.

Kako navodi, iako se spekulisalo da je plan bio da u hranu sipaju cijanid koji bi u pritvoru za nekoliko minuta ubio njenog supruga, sud je procenio da za ovakvu optužnicu nema dovoljno dokaza, pa je ona odbijena.

Interesantno je da je optužnicom koja je tada odbijene, kao jedan od učesnika planiranja trovanja Vukotića u pritvoru bio obuhvaćen Marko Drakula, sin poznatog muzičara, koji se kasnije našao na dve optužnice protiv vračaraca.

Marko Drakula Foto: Damir Dervišagić/privatna arhiva

- Nešto više od godinu dana posle neuspelog plana za likvidaciju vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, prema zvaničnim dokumentima tužilaštva, pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem i u konsultaciji sa Radojem Zvicerom, napravili su novi pakleni plan - da ovim otrovom ubiju svog saradnika, koji je uhapšen u Bijelom Polju u januaru 2021. Oni su strahovali da bi mogao da progovori i otkrije da oni stoje iza ubistva Aleksandra Šarca, koje se u oktobru 2020. dogodilo u Tržnom centru Ušće - dodaje sagovornik i podseća da je Strahinja Savić, koji je tada trebalo da bude žrtva svojih šefova, tokom istrage identifikovan kao jedna od saučesnika u likvidaciji Šarca.

Savić je, podsetimo, posle hapšenja u Crnoj Gori odmah pristao da istražiteljima otvori svoj Skaj telefon i navodno ispriča sve što zna, zbog čega su vođe klana odlučile da ga ubiju i to tako što će u paket koji je rođena sestra trebalo da mu odnese u pritvor u Bijelo Polje, stave praseće pečenje natopljeno cijanidom.

U porukama koje je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, oni razmatraju i mogućnost da napadnu maricu kad Savića budu prebacivali u Srbiju, ali na kraju odlučuju da je ipak brže i efikasnije da ga otruju cijanidom u zatvoru. Prema optužnici, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, otrov nabavlja u Bugarskoj, a potom je zajedno sa "vračarcima" osmislio plan da Saviću cijanid ubace u pečenje "koje Debeli najviše voli da jede", a koje mu je u zatvor odnela sestra.

Pošto su osmislili plan za trovanje Savića, optuženi Aleksandar Milošević piše: "Top, brate, Mosad bukvalno, neće verovati ovi dole", na šta mu Vušović odgovara: "Najjača akcija svih vremena, Mosad bukvalno."

1/6 Vidi galeriju Džoni sa Vračara menjao lične opise, neprepoznatljiv na fotografijama koje je slao Foto: Kurir/Privatna Arhiva

U konverzaciju se uključio i okrivljeni Danilo Tešić:

- Samo da sestra ne ogladni usput pa navali, daćemo joj 100 evra da ima i da ne dira paket.

Vušović: Odmah će da zaćute ovi što im se peva.

Vušović: Niko neće sumnjati da ga rođena sestra truje. Nemaju oni način da provere za cijanid. To će biti akcija veka.

Iz njihove komunikacije proizilazi i da su trovanje cijanidom probali na šarplanincu "koji je umro od pola ćevapa". Međutim, Savića nisu uspeli da otruju. Naime, Saviću je sestra u pritvor odnela pečenje koje su joj pripremili i u njega sipali cijanid, ali je panika zavladala kad su shvatili da nema vesti da je umro. Kako se navodi u optužnici, raspitali su se i saznali da je vruće pečeno meso apsorbovalo otrov i da je zato Savić "pojeo paket" ali da je preživeo.

- Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa - komentarišu među sobom.

Tužilaštvo je nedavno protiv Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, podiglo još jednu optužnicu kojom se njemu i njegovim saradnicima na teret stavlja ubistvo Vladimira Popovića Popa, pokušaj likvidacije Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg, kao i bacanje bombi na nekoliko lokala u Beogradu. U istoj optužnici opisano je da je kriminalna grupa i svog saradnika, koji im je pomagao tokom skrivanja posle ubistva Vladimira Popovića, Aleksandra S. nameravala da otruje.

Kako se navodi, posle hapšenja Aleksandra S. zbog šverca droge u Austriji, sumnjali su da je odlučio da sarađuje sa srpskim istražiteljima i progovorio u ubistvu Popovića. Prema porukama sa Skaja, koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz, oni su tražili da na crnom tržištu kupe otrov "novičok" jer im to "sa cijanidom ranije nije pošlo za rukom" u slučaju pripadnika iste kriminalne grupe koji je bio uhapšen u Crnoj Gori.

U martu 2021., dva meseca posle neuspeha u slučaju trovanja Strahinje Savića cijanidom u pritvoru u Crnoj Gori, prema dokumentima srpskog tužilaštva, Vušović traži "hemičara koji hitno treba da im napravi otrov".

- Pitaj brate, "novičok" se zove ja mislim, ukucaj na internetu da vidiš - napisao je, navodno, Vušović i slao saradnicima tekstove iz medija vezano za Alekseja Navaljnog koji je otrovan "novičokom".

Hapšenje "vračarskog klana" Foto: MUP Srbije, Printscreen

Saradniku objašnjava da "hemičaru" kaže da otrov neće da koriste u Rusiji i za politiku, već za cinkaroša u zatvoru. "Vračarci" potom komentarišu da je Navaljni preživeo ovaj otrov, zato što je odmah dobio zdravstneu negu, a da u zatvoru u Beču "novičok" nije moguće preživeti jer "tamo nema ništa".

- Brate, glava mi zavisi od toga - piše Vušović saradniku kog je angažovao da nađe "novičok".

- Kaži vratićemo uslugu šta god treba, odraćemo bilo koga u Evropi za njih brate, i za pare, ako hoće pare, ne pitam koliko - piše Vušović saradniku kog je zadužio da nabavi ovaj otrov, a on navodi da bi što se njega tiče "kupio pet litara da potruje pola Srbije".

Kontakt koji pokušava da mu nabavi otrov obaveštaga ga da je "bio sa dva čoveka i da su mu rekli da je deset miliona funti plaćan samo uzorak toga i da je nemoguće da se nabavi".

- Mogu da nabavim nešto drugo, dejstvo je da se umire 100 posto. "Novičok" je jedinstven otrov, vodi se kao oružje za masovno uništenje - obaveštava ih čovek zadužen da im nabavi otrov, na šta oni pristaju.

Međutim, plan da Aleksandra S. ubiju u zatvoru u Beču, nije im uspeo i on je posle odslužene kazne u Austriji prebačen u Srbiju gde je i saslušan kao svedok u istrazi ubistva Vladimira Popovića.

Lalić, Belivuk i Miljković Foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Stefan Stojanović/ Mondo

Interesantno je, kako podseća sagovornika Kurira, da je prema svedočenju u Specijalnom sudu još pre Vušovića, cijanid kao sredstvo za ubijanje koristila kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Prvu, od sedam žrtava, za koliko se ubistava vodi postupak protiv njih navodno su otrovali cijanidom, 1. aprila 2019. O tome je pred Specijalnim sudom u Beogradu svedočio nekadašnji pripadnik klana koji je odlučio da postane svedok saradnik, Srđan Lalić.

- Belivuk i Miljković su mi detaljno ispričali o ubistvu Gorana Mihajlovića. Rekli su mi da su mu cijanid iz šprica bez igle ubrizgali u usta i video sam slike kako mu ide pena na usta - ispričao je svedok-saradnik, navodeći da je špric sa cijanidom video u kući u Ritopeku i da je on stajao "na polici sa oružjem".