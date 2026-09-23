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Osuđenik Slavoljub Velić (62) izvršio je 17. septembra suicid vešanjem u toaletu sobe u kojoj je bio smešten u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu.

- Dolaskom u sobu, medicinsko osoblje zavodske Službe za zdravstvenu zaštitu je utvrdilo da lice ne poseduje vitalne parametre i u skladu sa protokolom su pozvali Hitnu pomoć čiji lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt lica - saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Uprava zavoda je, kako dodaju, u skladu sa zakonskom procedurom, obavestila policiju, koja je obavila uviđaj, porodicu, sud i tužilaštvo.

- Telo je, u skladu sa zakonskom procedurom, odmah upućeno na obdukciju - rečeno je iz UIKS.

Kako nezvanično saznajemo, Velić je duže vreme bio onkoloski pacijent, a služio je kaznu od 40 godina zatvora.

- Inače, on je bio osuđen na smrtnu kaznu, ali mu je ona u međuvremenu preinačena na 40 godina robije - kaže naš izvor.

Slavoljub Velić, služio je zatvorsku kaznu zbog ubistva bračnog para Karolja Takača (38) i njegove supruge Kornelije. Ubijeni muškarac bio je poznati zlatar u Subotici.

Velić je 1988. godine bio osuđen na smrtnu kaznu pred sudom u Subotici, a kada je 2002. godine u Srbiji ukinuta smrtna kazna, presuda je preinačena u 40 godina robije, što je u to vreme bila maksimalna moguća kazna.

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