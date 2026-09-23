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U sudnici je održano pripremno ročište, koje je zatvoreno za javnost.

Pavle F. Foto: Privatna arhiva

- U sudnici Višeg suda u Beogradu juče popodne održano je pripremno ročište za ubistvo Tadije Pantića u Zemunu. Pripremno ročište je zatvoreno za javnost, a naredno suđenje zakazano je za 27. oktobar - potvrdila je za Kurir portparol ovog suda Ivona Čogurić.

Brutalna likvidacija

Podsetimo, Tadija Pantić ubijen je 22. novembra prošle godine u mafijaškoj sačekuši na Novom Beogradu. Prema informacijama iz istrage, napadači su ga sačekali na Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksić

- Dvojica napadača 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobegne. Međutim, plaćene ubice uspele su da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike - podseća izvor.

Pantić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

1/16 Vidi galeriju Fotografije uviđaja ubistva Tadije Pantića Foto: Petar Aleksić

Opasna ekipa

Tri meseca nakon likvidacije uhapšen je Pavle F. koji je u vreme izvršenja dela tek postao punoletan. Osumnjičen je da je 22. novembra 2025. godine na Novom Beogradu likvidirao Tadiju Pantića (23), vođu navijača Partizana iz Zemuna. Njemu i njegovom saučesniku koji još uvek izmiče pravdi, na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Pavlu F. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

00:36 Hapšenje ubice vođe navijača iz Zemuna Izvor: Mup Srbije

- Pantić je od hitaca pao kao pokošen i ostao da leži u lokvi krvi na travnatoj površini, dok su napadači uz pomoć dobre logistike pobegli. Dok je policija radila uviđaj na Novom Beogradu, na Voždovcu je pronađen zapaljen skuter. Sumnja se da su napadači imali odatle prevoz i da su smešteni u neki od štek-stanova radi skrivanja - podsećamo.

Istraga je, prema informacijama do kojih je ranije došao Kurir, proveravala i moguće veze ubijenog Pantića sa drugim pripadnicima kriminalnog miljea.

Kako navodi naš dobro obavešteni izvor, ubijeni Pantić, navodno, bio je u istoj ekipi sa Nenadom Alajbegovićem zvanim Alibeg, s obzirom na to da su istražitelji pronašli brojne povezanosti. A operativni podaci ukazivali su na to da je Pantić bio na meti vračarskog klana.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Privatna Arhiva

- Iako je dvadesetak članova ovog klana završilo iza rešetaka i sudi im se pred Specijalnim sudom u Beogradu za ubistva i pokušaje ubistava, a vođa im je osuđen u Nemačkoj, ova kriminalna grupa je nastavila "da radi". Kako su pokazale brojne istrage usmerene protiv "vračaraca", njihov modus operandi postao je da angažuju tinejdžere, jedva punoletne ili čak maloletne mladiće, za najprljavije poslove - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Likvidacija na Novom Beogradu izvedena je u stilu "vračaraca". Takođe, postoje operativni podaci koji ukazuju na to da je pokojni Pantić bio u kontaktu sa nekadašnjim vođom Partizanovih navijača, Nenadom Alajbegovićem Alibegom, koji se više puta našao na nišanu pripadnika vračarskog klana, poslednji put u decembru 2025. godine. Alibeg je uspeo da preživi sve pokušaje ubistva, a zbog tri pokušaja njegovog smaknuća u toku su postupci protiv "vračaraca".